Zo doorstaat een oude Volkswagen Golf een nieuwe crashtest

Dat een Volkswagen Golf uit de jaren ’80 niet meer door de huidige veiligheidseisen komt is een open deur, maar een crashtest toont de omvang écht aan.

Met het evolueren van auto’s en diens designfeatures, wordt niet overal een voorsprong gepakt. Oude auto’s hadden als voordeel dat het zicht rondom vrijwel perfect was. Piepkleine raam- en deurstijlen zorgden ervoor dat vrijwel de hele raampartij ononderbroken is. Dat lukt je heden ten dage echt niet meer.

Veiligheid

Dat heeft een hele simpele reden: de sterkte van de carrosserie. Bij een frontale aanrijding knakt de A-stijl als een bloemsteel, waardoor de hele auto opvouwt als een servet. Om nog maar te zwijgen over een impact waar een auto op zijn dak belandt. Moderne veiligheidsconstructies zorgen voor minder letsel bij ongevallen, dus veranderde dat mee in modern design. Die kleine A-stijlen zijn mooier en tot op zekere hoogte handiger voor naar buiten kijken, maar je hebt niet zo veel meer te kijken als je bij een (te) kleine impact al vermorzeld wordt door het object dat je raakt.

Crashtest

De innovaties rondom veiligheid worden natuurlijk serieus genomen vanuit autofabrikanten, maar Euro NCAP (New Car Assessment Program) doet er een schepje bovenop. De instantie die auto’s een officiële veiligheidsscore geeft, wordt ook steeds strenger. Sterker nog: nog niet belachelijk lang geleden bestonden botsproeven nog niet eens. Tegenwoordig doen fabrikanten er alles aan om van de Euro NCAP vijf sterren te krijgen, maar vroeger werd gewoon zo veel blik gebruikt als nodig, niet heel veel meer.

Volkswagen Golf II ondervindt crashtest

Zelfs tussen de eerste botsproeven en huidige crashtests zit een hoop evolutie. Logisch dus dat een oudere auto waarschijnlijk opvouwt als een Land Wind bij de 2025-versie van de test. Dekra, een Duitse instantie voor voertuigveiligheid, ging eens kijken hoe erg het is. Zij hanteerden de maatstaven van een moderne botsproef, maar gebruikten een Volkswagen Golf II uit de jaren ’80. Dat houdt in: moderne crashtestdummy (mmm mmm mmm mmm) achter het stuur en vervolgens knalt deze met 40 mijlen per uur (64 km/u) tegen een botsabsorber aan. Die simuleert volgens Dekra een tegemoetkomend voertuig aan, waardoor je in wezen de situatie hebt dat de 65 km/u rijdende Golf een frontale klap ervaart met iemand die 55 km/u rijdt.

Conclusie: de overlevingskans na een ongeval van deze omvang in de Volkswagen Golf II is klein volgens de crashtest. De constructie van de auto vervormt dusdanig dat auto-onderdelen met volle kracht tegen de inzittenden aankomen. En het gaat niet om de Stichting Open Deur-conclusie of het aan de schandpaal nagelen van Golf II-rijders. Nee, Dekra maakt liever het vergelijk met een recent geteste Golf VIII uit 2024 waar bij eenzelfde impact het inzittendencompartiment compleet in vorm is gebleven en de inzittenden met weinig tot geen letsel uit konden stappen. Om maar aan te tonen dat die jacht naar extra veiligheid echt niet voor niks is.

De rest van de ‘bevindingen’ van Dekra kunnen we kort over zijn, want baanbrekend nieuws is het niet. Namelijk dat de Golf VIII op elk meetbaar punt beter scoort, ook qua remmen, uitwijken in noodsituaties, het nut van airbags en zelfs de evolutie in verlichting van moderne auto’s. Of iemand bij Dekra had een grafhekel aan Golfjes en had gewoon zin om er één te slopen. Weet jij veel.