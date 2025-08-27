Nieuwe Volkswagen T-Roc is een stoere ID.4 met een verbrandingsmotor

Volkswagen schuift de belangrijkste troef naar voren.

Terwijl Volkswagen dubt over het gevolg van de ID-lijn werken ze in Wolfsburg ook gewoon nog aan de oude vertrouwde modellen. De Golf krijgt een nog leukere R, maar moderne Nederland wil natuurlijk wat hoger zitten. Daarom krijgt de T-Roc eindelijk zijn broodnodige nieuwe generatie.

Het uiterlijk van de nieuwe crossover komt niet als een grote verrassing. Na gelekte beelden gaf Volkswagen ook nog wat teasers. De T-Roc is met zijn nieuwe uiterlijk weer helemaal up-to-date volgens de huidige VW-ontwerptaal. Schuin voor vind ik hem lijken op een gedurfder ID.4-ontwerp terwijl ‘ie van opzij meer op een Audi Q2 lijkt.

Ook de T-Roc krijgt natuurlijk de lichtgevende logo’s en doorlopende led-strips. Wat wel opvallend is, zijn de afmetingen. De crossover is 12,2 centimeter in de lengte gegroeid naar 4,37 meter. Dat is bijna net zo lang als de eerder genoemde ID.4. De wielbasis groeit met 2,8 centimeter. Door de groeispurt is de VW wat ruimer. Iemand van 1,85 meter groot moet makkelijk achter zichzelf kunnen zitten en de kofferbakruimte is 20 liter meer dan voorheen.

In de rest van het interieur vind je een nieuw Digital Cockpit Pro-instrumentenpaneel van 10 inch. Het infotainment is ook helemaal nieuw en kun je gebruiken op een 10,1- of 12,9 inch middenscherm. Voor het eerst kun je een head-up display krijgen in de T-Roc.

Hybride motoren

Net als de Tiguan, Tayron, Passat en volgende generatie van de Golf gebruikt Volkswagen het MQB evo-platform voor de crossover. In eerste instantie is de nieuwe T-Roc alleen beschikbaar met een mild-hybride aandrijflijn. Later volgt een full hybrid, maar over een PHEV wordt nu nog niet gesproken. Jammer.

De eerste exemplaren krijgen een 1,5-liter eTSI met 48-volt technologie met 116 of 150 pk met een zeventraps DSG-automaat. Het elektrische motoronderdeel kan bij het optrekken een extra duwtje in de rug geven. Over de latere full hybrid aandrijflijn meldt Volkswagen nu nog even niets.

In oktober kun je de nieuwe T-Roc vinden in de Nederlandse Volkswagen-showrooms. Er zijn vier uitvoeringen beschikbaar: de T-Roc, Life, Style en R-Line. De prijzen krijgen we later. Denk je dat de nieuwe T-Roc net zo’n verkoopsucces wordt als de eerste generatie?