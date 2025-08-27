Nieuwe Volkswagen T-Roc is een stoere ID.4 met een verbrandingsmotor

Volkswagen schuift de belangrijkste troef naar voren.
Terwijl Volkswagen dubt over het gevolg van de ID-lijn werken ze in Wolfsburg ook gewoon nog aan de oude vertrouwde modellen. De Golf krijgt een nog leukere R, maar moderne Nederland wil natuurlijk wat hoger zitten. Daarom krijgt de T-Roc eindelijk zijn broodnodige nieuwe generatie.
Het uiterlijk van de nieuwe crossover komt niet als een grote verrassing. Na gelekte beelden gaf Volkswagen ook nog wat teasers. De T-Roc is met zijn nieuwe uiterlijk weer helemaal up-to-date volgens de huidige VW-ontwerptaal. Schuin voor vind ik hem lijken op een gedurfder ID.4-ontwerp terwijl ‘ie van opzij meer op een Audi Q2 lijkt.
Ook de T-Roc krijgt natuurlijk de lichtgevende logo’s en doorlopende led-strips. Wat wel opvallend is, zijn de afmetingen. De crossover is 12,2 centimeter in de lengte gegroeid naar 4,37 meter. Dat is bijna net zo lang als de eerder genoemde ID.4. De wielbasis groeit met 2,8 centimeter. Door de groeispurt is de VW wat ruimer. Iemand van 1,85 meter groot moet makkelijk achter zichzelf kunnen zitten en de kofferbakruimte is 20 liter meer dan voorheen.
In de rest van het interieur vind je een nieuw Digital Cockpit Pro-instrumentenpaneel van 10 inch. Het infotainment is ook helemaal nieuw en kun je gebruiken op een 10,1- of 12,9 inch middenscherm. Voor het eerst kun je een head-up display krijgen in de T-Roc.
Hybride motoren
Net als de Tiguan, Tayron, Passat en volgende generatie van de Golf gebruikt Volkswagen het MQB evo-platform voor de crossover. In eerste instantie is de nieuwe T-Roc alleen beschikbaar met een mild-hybride aandrijflijn. Later volgt een full hybrid, maar over een PHEV wordt nu nog niet gesproken. Jammer.
De eerste exemplaren krijgen een 1,5-liter eTSI met 48-volt technologie met 116 of 150 pk met een zeventraps DSG-automaat. Het elektrische motoronderdeel kan bij het optrekken een extra duwtje in de rug geven. Over de latere full hybrid aandrijflijn meldt Volkswagen nu nog even niets.
In oktober kun je de nieuwe T-Roc vinden in de Nederlandse Volkswagen-showrooms. Er zijn vier uitvoeringen beschikbaar: de T-Roc, Life, Style en R-Line. De prijzen krijgen we later. Denk je dat de nieuwe T-Roc net zo’n verkoopsucces wordt als de eerste generatie?
Reacties
Evoque zegt
Waarom hebben nieuwe auto’s geen tunnel meer voor de tellers? Heb je dan helemaal geen last meer van de zon op die dingen? Mijn auto heeft ook een volledig digitaal instrumentarium maar wel met zo’n tunnel. Ik vind het er op z’n minst mooier uitzien.
mashell zegt
LCD schermen hebben een sterke back light en hebben dus geen zonnekap nodig. Het voordeel van geen zonnekap is dat het dashboard lager kan zijn wat goed is voor de ruimte beleving. Inmiddels ziet een zonnekap er ook wel wat ouderwets uit.
ericc zegt
Hopelijk ook een hete versie voor de vaders/moeders die graag sportief rijden.
putwater zegt
Als je op zoek bent naar sportief rijden, zou ik toch richting alternatieve merken kijken.
Motomoto zegt
Het is weer huilen-met-de-pet. Wat een droefenis is dit design. Als het zo door gaat word ik treinspotter
Aalbert zegt
Wil niemand meer zeggen dat Toyota lelijke hokken maakt? Vanaf nu VW.
debeier100 zegt
Elk modeljaar worden ze lelijker, die plastic grille is gruwelijk lelijk.
Vw en audi, eerst dat led balkje , toen de zwarte plastic grille…zoo lelijk
BMW is ook al ziek…Mercedes is er klaar mee en komt terug met een normale grille
outlook zegt
Zien ik daar de nieuwe Q3?
mattr zegt
Komt er ook weer een cabrio? Ik weet dat de SUV cabrio een gehaat concept is, maar vind de T-Roc niet onaardig