Koop een heuse Aston Martin DBS bij Domeinen!

Deze lusten we wel.

We zijn gewend dat er bij Domeinen vooral hele foute AMG’s, M- en RS-modellen staan, maar soms zit er ook een boef tussen met wat meer smaak. Zo heeft Domeinen nu een hele gave Aston Martin in de aanbieding.

Het gaat om een Aston Martin DBS uit 2008, die natuurlijk meteen doet denken aan Casino Royale. De DBS maakte zijn opwachting in de James Bond-film voordat de auto op de markt kwam. Destijds waren de specificaties nog niet eens bekend.

De DBS is natuurlijk gebaseerd op de DB9, ontworpen door Ian Callum en Henrik Fisker. Deze heren hebben zich echter niet bemoeid met de DBS, die werd getekend door Marek Reichman. Dat wil zeggen: de delen die afwijken van een DB9, zoals de dikke voor- en achterbumpers.

Een DBS wil je niet alleen hebben omdat ‘ie zo mooi en in een James Bond-film zat, je wil ‘m ook hebben vanwege de motor. De atmosferische 6,0 liter V12 blijft een pareltje. Deze levert 517 pk en 570 Nm aan koppel. Dat zijn anno 2025 nog steeds nette cijfers. Oké, de nieuwe Vanquish heeft 835 pk en 1.000 Nm koppel, maar wat moet je daarmee?

De DBS die nu bij Domeinen staat is in 2016 geïmporteerd naar Nederland en heeft 112.802 kilometer op de teller staan. Volgens de beschrijving bevat de auto “gebruikerssporen rondom”, maar daar is op de foto’s eigenlijk weinig van te zien. Misschien moet je de auto toch even in het echt inspecteren voordat je een bod doet.

Dat kan via Onlineveilingmeester.nl, waar de veiling vanmiddag om 16.00 geopend wordt. Bieden kan vanaf €10, dus we zouden zeggen: sla je slag!