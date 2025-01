Volkswagen T-Roc lekt keihard het internet op

Het kleine broertje van de Tiguan en de grote broer van de Taigo en T-Cross mag alvast aanschouwd worden: dit is de nieuwe Volkswagen T-Roc.

Als het gaat om kleine crossovers, is overkill bijna niet mogelijk. Volkswagen verkoopt inmiddels twee (en een halve) crossovers op Golf-basis en twee op Polo-basis. Qua concept en afmetingen hebben alle vier die modellen raakvlakken. Oké, de Tiguan en Tayron (de halve, want het is gewoon een Tiguan met rugzak) lopen nog wat uiteen, maar het gat tussen de T-Cross, Taigo en T-Roc is nogal klein.

T-Roc

En als we even cru mogen zijn: vooral de T-Roc voelt dan een beetje… onnodig. Dat de T-Cross en Taigo als B-segmenters scoren, dat is gezien het huidige klimaat logisch. Dat er dan een marginaal grotere auto boven komt op Golf-basis voor meer geld, tsja. Toch is de T-Roc veruit de best verkochte auto van de drie. Misschien wel juist omdat het heel simpel een Golf met hoge zit is. Het is zelfs één van de redenen dat de Golf vermindert in populariteit. Vandaar ook dat VW experimenteerde met speciale edities van de T-Roc als de cabrio en T-Roc R.

Het huidige model T-Roc werd middels een concept getoond in 2014. Toen nog als driedeurs, met een soort targadak. Dat was een beetje te veel van het goede, dus stuurde Volkswagen hem nog even door naar het laatste stadium waar het een vierdeurs crossover met vast dak werd. Dan begrijp je misschien waarom een cabrio eigenlijk niet zo ver gezocht is.

Het productiemodel loopt al sinds 2017 met een subtiele facelift in 2021. Anno 2025 is het toch echt tijd voor iets nieuws. Een grote verrassing wordt dat niet. Golf-basis, dus ook met diens motoren. Eventueel wat leuke nieuwe goodies die we ook hebben kunnen zien bij de nieuwe Tiguan, aangezien de T-Roc daar ook een platform mee deelt. De enige verrassing is dus nog hoe ‘ie eruit ziet. Nou, dat is nu ook duidelijk aangezien een grafische versie van de auto het internet op lekte.

Volkswagen T-Roc gelekt

We zien hetzelfde gezicht als bijvoorbeeld de nieuwe Tiguan, maar ook de Passat. Scherpe, kleine koplampen met maar weinig nadruk op het stuk daartussen met het VW-logo (al verwachten we wel dat deze licht geeft). De aandacht wordt vooral gericht op de gigantische grille daaronder, wederom met een bijzonder motiefje. Qua lijnenspel en bijvoorbeeld daklijn is het same old, al lijkt het iets meer een Tiguan Coupé te worden. De vorige T-Roc oogde iets ieler dan zijn grote broer, dat valt bij deze mee.

Aan de achterkant is de huisstijl van Volkswagen ook overgenomen naar de T-Roc, met een lichtbalk in een stuk donker plastic. Aan de gelekte foto’s te zien keert ook de optie voor een dak in een andere kleur dan de carrosserie een rol. Later dit jaar zal de nieuwe T-Roc officieel aan ons voorgesteld worden.