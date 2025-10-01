Dit kost de compleet nieuwe Volkswagen T-Roc

Met zijn lekkere moderne smoelwerk heeft Volkswagen de prijs van de nieuwe T-Roc bekendgemaakt.

De nieuwe T-Roc is flink onder handen genomen. Het design is compleet vernieuwd en de auto groeide liefst 12 centimeter in lengte. Wat we nog niet wisten is de prijs van deze aanstaande topper. Nu wel.

Altijd mild-hybride met DSG

Elke nieuwe T-Roc komt met een mild-hybride aandrijflijn. De eTSI-motor is altijd gekoppeld aan een 7-traps DSG-automaat. Zelf roeren is er niet meer bij. Maar bij een T-Roc geloof ik niet dat ook maar iemand treurig over is.

Met de lancering zijn er twee motorvarianten beschikbaar: 116 pk of 150 pk, beide viercilinder benzinemotoren. Later komen er ook versies met een full-hybride aandrijflijn. Het is hopen op een gepeperde variant met pretpk’s, van de vorige was er ook een T-Roc R. Maar met het huidige BPM-klimaat is het nog maar de vraag of zoiets in Nederland interessant is.

Vier First Editions om uit te kiezen

Volkswagen trapt af met First Edition-uitvoeringen. Dit zijn versies die lekker aangekleed zijn zodat je niet zelf meer in de configurator hoeft te hannesen. Er is een Trend First Edition, Life First Edition, Style First Edition en een R-Line First Edition. De prijzen zien er dan zo uit.

Eerstgenoemde begint bij 37.990 euro. Dat is ook de voorlopige vanafprijs van de nieuwe Volkswagen T-Roc. Daarboven zit de Life First Edition (vanaf 40.490 euro), de Style First Edition (44.990 euro) en de R-Line First Edition voor 46.990 euro.

Alle nieuwe T-Roc-modellen komen standaard met vier jaar fabrieksgarantie en gratis pechhulp in heel Europa. Vanaf 1 oktober is de nieuwe T-Roc te bestellen. Goed om te weten: dit is meteen de 2026 prijs, oftewel de hogere BPM van volgend jaar is al ingecalculeerd. Daarmee komt Volkswagen niet opeens met een BPM-correctie op 1 januari voor de T-Roc.

Waarom ze dat doen? Omdat we inmiddels in oktober zitten en de nieuwe Volkswagen T-Roc vanaf 5 december bij de dealer staat. Slechts een paar weken voor het begin van 2026 dus.

Valt het mee of valt het tegen? Laat het weten in de comments!