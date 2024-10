Dit buitenbeentje van Mercedes-AMG krijgt een opvolger

Mercedes-AMG plant een model dat in alles lijkt op een voorgaand model van het merk.

Baanbrekende elektrische performance in een retro-koets, gebouwd door Mercedes. Dan denk je waarschijnlijk vrij snel aan één model: de SLS Electric Drive. Die auto uit 2013 was op papier best indrukwekkend. Let wel dat tegen 2013 de Tesla Model S er net wel/net niet was (en ook die begon met zijn kinderziektes) en eigenlijk vrijwel elke andere EV nog geen eens een schim was van wat de elektrische auto’s nu zijn. De SLS moest aantonen dat een elektrische auto niet traag hoeft te zijn. Mercedes gaf hun sportauto van AMG vier motoren om tot 750 pk en 1.000 Nm uit te komen. Dat gaf de Electric Drive een min of meer gelijkwaardige sprinttijd aan de SLS Black Series die des tijds ook net nieuw was. De SLS Electric Drive was echter schreeuwend duur, waardoor het vooral een mooi voorproefje werd. Consumenten liepen er niet zo warm voor en er werden negen exemplaren gebouwd.

Opvolger SLS Electric

Het klinkt niet als het verkooppraatje van een auto om te herhalen. Oké, misschien om het dit keer beter te doen. De SLS is namelijk nog steeds de enige volledig elektrische supercar van AMG en is qua kracht ook niet eens zo ver achter geraakt vergeleken met de 800+ pk sterke E-Performance modellen. Daar zit meer in, zo meldt Autocar. Mercedes wil nog een elektrische supercar uitbrengen, maar dit keer eentje waar de kinderziektes van een EV opgelost zijn.

C111

Ook weer retro-geïnspireerd dus, wordt het dan wederom een 300 SL-achtig model met vleugeldeuren? Misschien ‘ja’ wat betreft de vleugeldeuren, maar nee omdat de inspiratie van een andere klassieke Mercedes komt. En wel de C111, een concept voor een baanbrekende supercar uit de jaren ’70. Mercedes bracht het design van die auto al naar het heden middels de Vision One Eleven van vorig jaar. De nieuwe elektrische AMG-supercar zou daarop geïnspireerd worden.

Krachtpatser

Heel specifiek wordt het nog niet qua prestaties van de retro AMG-supercar, behalve dat er naar verwachting meer pk uit zal komen dan de AMG One met zijn 1.063 stuks. Dit met dank aan Mercedes hun nieuwe axial flux motors, een type motor dat ook een rol speelt in bijvoorbeeld de Ferrari SF90 of Koenigsegg Regera. De productie-supercar zal gebaseerd worden op het AMG.EA-platform, waar we volgend jaar al de elektrische vierdeurs AMG op gaan zien die de AMG GT 4-door op moet volgen. Dit platform staat uiteraard ook garant voor moderne laadoplossingen, iets waar de SLS toch steken liet vallen.

Het opvolgen van de SLS Electric Drive klinkt raar, maar de productieversie van de One Eleven moet volgens AMG weer de elektrische supercar herdefiniëren. Hij moet dit keer wel zijn podium delen met auto’s als de aankomende Alfa 33 Stradale EV en de Porsche Mission X.