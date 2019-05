Dit deed Lamborghini met “The Italian Job” Miura

50 jaar na zijn legendarische rol in "The Italian Job" is men de Miura nog niet vergeten.

Lamborghini heeft even gewacht met de aankondiging om nu met het nieuws te komen. Niet geheel toevallig is het dit jaar namelijk 50 jaar geleden dat The Italian Job in de bioscoop verscheen. Nee, niet die remake uit 2003, maar de originele film uit 1969.

Voor de beroemde actiefilm werden meerdere Miura’s gebruikt. Dit specifieke exemplaar is te zien in de openingsscène van de film. De Miura, met chassisnummer 3586, werd gereden door acteur Rosanno Brazzi (speelde Roger Beckermann in de film) en stuntcoureur Enzo Moruzzi op de iconische St Bernard Pass.

De auto is terechtgekomen bij Polo Storico, de herstelhelden van Lamborghini, en hebben de klassieke Miura gerestaureerd. Na de filmopnamen werd de supercar verkocht aan een Italiaan en uiteindelijk belandde de auto in de collectie van Fritz Kaiser uit Liechtenstein. Na een onderzoek van Lamborghini kon de Italiaanse autofabrikant bevestigen dat dit inderdaad de oranje Miura is uit The Italian Job. In opdracht van de verzamelaar is de klassieker puntgaaf gemaakt.

Check hieronder de scènes van de Miura in de film. Wat misschien opvalt zijn de zwarte stoelen, terwijl de auto op de foto’s witte stoelen heeft. De makers hadden de originele witte stoelen voor de film vervangen voor andere exemplaren. Ze waren bang dat de stoelen beschadigd zouden raken tijdens opnames. De Miura in kwestie werd namelijk niet door Paramount Pictures aangeschaft, maar was een leenmodel van Lamborghini en moest na afloop van opnames weer terug naar Sant’Agata.