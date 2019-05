Boete van honderden miljoenen euro’s voor Porsche

En dat kan uiteraard met maar één ding te maken hebben.

Zijn de airbags van een Cayenne niet goed? Heeft een zeurende Amerikaan zijn gelijk gekregen op basis van een langslepende rechtszaak? Nee, na het zien van de titel en het plaatje wist je al meteen waar dit mee te maken heeft: een nieuwe bladzijde in het hoofdstuk dieselschandaal.

Justitie in Duitsland heeft Porsche een boete opgelegd van 535 miljoen euro. Dit is naar aanleiding van het feit dat er een verband is gevonden tussen afwijkingen van wettelijke voorschriften voor bepaalde Porsche-voertuigen.

In een statement laat Porsche weten kennis te hebben genomen van de boete en zegt niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dit betekent dat de autofabrikant de pittige boete gaat betalen en daarmee is voor de Duitsers de zaak afgedaan. Als laatste verdedigt Porsche zich door te stellen dat het merk zelf nooit diesels heeft ontwikkeld. Daarmee wijst de fabrikant naar Volkswagen, waar het dieselschandaal mee begon.

Porsche AG has never developed and produced diesel engines. Concluding the proceedings is another important step towards ending the diesel topic. In the fall of 2018, Porsche announced its complete withdrawal from diesel and is fully focused on the development of cutting-edge gasoline engines, high-performance hybrid powertrains and electric mobility.