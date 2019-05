Eerste officiële nieuwe Bond-auto is bekend!

James Bond is gespot op Jamaica in een voertuig tijdens opnames.

Yes, er komt weer een nieuwe Bond-film met niemand minder dan Daniel Craig in de hoofdrol. Na afloop van Spectre liet de acteur weten het helemaal gehad te hebben met de filmreeks. Desalniettemin liet Craig zich verleiden om nog tenminste één keer in de huid van James Bond te kruipen. De opnames voor deze nieuwe film zijn van start gegaan en dat maakt nieuwsgierig naar de bolides. Wat gaat Bond dit keer rijden?

Een insider liet al eerder weten dat een elektrische Aston Martin één van de auto’s zullen zijn die een belangrijke rol gaan spelen in Bond 25. Dit is overigens de werktitel van de nieuwe film, de definitieve naam is nog niet bekendgemaakt door de makers. Bond 25 speelt zich voor een gedeelte af op Jamaica, waar nu de opnames bezig zijn. Naast Jamaica zullen ook scènes in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Noorwegen worden opgenomen. Dat maakte de organisatie onlangs bekend.

Paparazzi zijn op Jamaica aanwezig om de crew te spotten en zo nieuws bekend te maken. Een lid van een fanclub uit Zweden wist zo te melden wat in elk geval de eerste officiële Bond-auto gaat zijn in Bond 25. Craig werd gespot in een Series III Land Rover. Net als in Spectre is Jaguar Land Rover flink aanwezig in Bond 25. Verwacht naast deze Land Rover nog meer auto’s van het concern.

De nieuwe James Bond draait vanaf 3 april 2020 in de bioscoop. Naast Daniel Craig keren Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright terug. Voor het eerst in een Bond-film zijn onder meer Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen en Rami Malek te zien.