Autojunk Foto Van De Maand – April 2019

April fotografeert wat 'ie wil!

Altijd weer een leuk moment in de maand: door al jullie uploads heen bladeren op zoek naar de beste foto’s. Ook deze maand was er weer veel moois te vinden, wat uiteindelijk tot onderstaande Top 3 leidde. Maar eerst stel ik jullie voor aan het gastjurylid van deze maand. Dat is @carsofnl (wij mogen Daniël zeggen) die vorige maand won. Hij was goed voor uitgesproken meningen en strenge commentaren, moet ik zeggen. Leuk, iemand die kritisch meekijkt.

Plaats 3: Bentley Type R Special & Bugatti Type 35 Teal



Hij is inmiddels een vaste waarde in deze maandelijkse verkiezing: @stephenotto. Als het aan mij had gelegen was deze plaat zelfs iets hoger geëindigd, maar het was ook wel een lastige serie. Om te beginnen: hulde, hulde, hulde dat dit oude spul rijdend is vastgelegd. Maar in de serie vond ik het lastig dat bijna overal windmolens en elektriciteitsmasten te zien waren. De ene foto waarop dat niet zo was, vond Daniël dan weer iets minder: ‘Oef. Deze foto’s hebben het me zo lastig gemaakt. Ik wist al dat Stephen goed was in foto’s maken, maar dit is wel weer top. Jammer dat ik uit de tweede foto moest kiezen, bij deze vind ik de bewerking iets te overdreven. het gele oranje gedeelte half in de foto en de bijna zwarte lucht maakt het wel tot een dramatische plaat, maar niet zo verfijnd dat ik hem in de top drie zou zetten.’ Toch een eervolle derde plaats voor Stephen, want deze foto’s helemaal niet in de Top 3 opnemen is geen optie naar mijn bescheiden mening.

Plaats 2: Volvo V90



‘Fantastisch gewoon, deze foto’s spreken aan. Ik heb met genoegen naar deze gehele set gekeken en daarbij springt foto 4 er wel uit. een auto in deze kleur in de zon fotograferen is ontzettend lastig, en je hebt laten zien dat je over de juiste skills beschikt. de mooie nabewerking en de kleuren in de lucht en omgeving zorgen ervoor dat deze foto zo op een billboard van Volvo langs de snelweg kan komen te staan. Let wel even op de lantaarnpalen, die verstoren het enigszins. Hoe dan ook, deze prachtige plaat verpulvert de concurrentie van deze maand. Plaats 1!’ Aldus Daniël, maar helaas voor @petpatphotography was er nog iemand die iets heel gaafs uploadde deze maand.

Plaats 1: Ford GT



En dat was @larsyboy1997. Met deze heerlijke plaat van een Ford GT wist hij nét iets meer emotie los te maken op de Autoblog redactie. Deze Ford GT werd gefotografeerd in de buurt van Spa Francorchamps en de beweging in de foto, de compositie en de omgeving maakten dat deze toch nét iets hoger eindigde dan de V90. En ook Daniël was er erg enthousiast over: ‘Geen woorden voor, werkelijk waar een prachtige plaat. de GT lijkt zo je scherm uit te rijden. Knap hoe je beweging in de foto hebt gecreëerd terwijl de foto recht van voren genomen werd. de omgeving en de auto zorgen ervoor dat ik naar deze foto kan blijven kijken, daarnaast is de kwaliteit van de foto ook echt top. Ik zou hem zo boven mijn bed hangen. Wel jammer dat het bordje links er nog op staat. Alsnog voor mij een verdiende plek 2!’ Dat verkeersbord vind ik juist wel wat karakter toevoegen, gefeliciteerd Lars! Volgende maand mag jij je weer tegen de winnaar aan bemoeien en jouw foto siert komende maand de header van Autojunk.nl!