Dit doet een Mazda-logo met de prijs van de Yaris Hybrid

Vind je het Toyota-logo niet zo mooi? Goed nieuws, de Yaris Hybrid is vanaf nu ook met een Mazda-logo te bestellen!

Mazda heeft een zorgvuldig uitgedachte designfilosofie, waar ze ook erg trots op zijn. Niet geheel onterecht, want Mazda’s zien er gewoon gelikt uit, eerlijk is eerlijk. En het design van de verschillende modellen sluit mooi op elkaar aan. Waar het bij een merk als Suzuki een allegaartje is in de showroom, is dat zeker niet het geval bij Mazda.

Helaas valt het nieuwste model een klein beetje uit de toon in de line-up van Mazda. Het is heel gek, maar de hybride-versie van de Mazda 2 heeft opeens een heel ander uiterlijk. Het Kodo-design is nergens meer te bekennen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het stiekem een Yaris Hybrid is. Maar dan niet echt stiekem. Er is geen enkele poging gedaan de afkomst van dit model te verhullen.

Dit is dus een klassiek gevalletje badge tuning, om de uitstoot van het gamma omlaag te halen. In plaats van een hybride aandrijflijn in te bouwen in de Mazda 2, heeft Mazda dus gewoon een Mazda-logo geplakt op een Yaris Hybrid. Dat is natuurlijk ook een manier. Suzuki deed precies hetzelfde met de Corolla en de RAV4.

De Mazda 2 Hybrid werd vorige maand al onthuld, maar nu maakt Mazda ook de prijzen bekend. De milieuvriendelijke nieuwkomer is vanaf €22.890 te krijgen. De grote vraag is natuurlijk: hoe verhoudt de Mazda 2 Hybrid zich tot de Yaris Hybrid? Dat zullen we er ook meteen bij vertellen: die laatste is er vanaf €21.995. Die is dus een kleine duizend euro goedkoper.

Zit die duizend piek ‘m in het Mazda-logo? Nee, gelukkig niet. De Mazda 2 is standaard net wat minder kaal. Een 7 inch multimediascherm, Apple CarPlay, Android Auto en radio met DAB+ zijn gewoon bij de prijs inbegrepen. In een kale Yaris Hybrid moet je het zonder deze dingen stellen. Inderdaad, ook zonder radio.

Alle prijzen van de Mazda 2 Hybrid kun je bekijken in de interactieve prijslijst van Mazda.