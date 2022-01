BREEK: Mazda gaat JOUW favoriete hybride maken!

Toch wel attent van de fabrikant uit Hiroshima. Mazda gaat jouw favoriete hybride maken!

Het grote nadeel voor de autoliefhebber is dat alles in technisch opzicht behoorlijk generiek is. In veel gevallen heb je te maken met een tweeliter viercilinder turbo die qua karakter nauwelijks afwijkt aan die van de concurrenten. En nu we richting elektrische auto’s gaan, kun je nog meer automobiele eenheidsworst verwachten.

Logisch, want alle fabrikanten hebben te maken met dezelfde eisen. Aan de ene kant die van de consument, aan de andere kant van de diverse overheden. Tja, als alle fabrikanten min of meer dezelfde rekensom maken, zijn de resultaten ook min of meer hetzelfde.

Gelukkig verrast Mazda ons. Alweer. De fabrikant uit Hiroshima heeft er een handje van om dingen net even anders te doen. Denk aan diesels met een mechanische compressor, motoren met seriële turbo’s of benzinemotoren met een variabele compressie. In dit geval kunnen we mede delen dat Mazda jouw favoriete hybride gaat maken.

Er zijn namelijk patenttekeningen opgedoken voor Mazda Europe. Deze zijn gevonden door de oplettende Mazda-trendwatcher Taku2. Het gaat om een hybride, maar dan op de meest smakelijke manier. Het moet namelijk een combinatie worden van een elektromotor, rotatiemotor, achterwielaandrijving en een transaxle! We weten dat Mazda altijd met de wankelmotor bezig is geweest, maar het is goed om te zien dat ze er daadwerkelijk echt wat mee gaat doen.

Euro7

Mazda heeft het idee van de rotatiemotor nooit losgelaten. Sinds de RX-8 in 2012 uit productie is gegaan, bouwt niemand meer een wankelmotor. De Euro7-uitstootnormen zijn de laatste kans voor Mazda om de motor nog een keertje te bouwen. Dat zal uiteraard enkel en alleen kunnen in samenwerking met een elektromotor.

Mazda is sowieso heel erg lekker bezig. De volgende Mazda 6 krijgt namelijk achterwielaandrijving en zescilinder lijnmotoren. Kortom, wil je even iets anders dan de buurman, ga voor een Mazda!

Via: AutoEvolution

