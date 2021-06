Mazda MX-5 mag blijven, onder één voorwaarde - Autoblog.nl

Mazda wil er alles aan doen om de MX-5 te houden, maar een vorm van alternatieve aandrijving lijkt daarvoor essentieel.

Misschien wel het leukste autotype is de klassieke roadster. Kleine autootjes met weinig gewicht aan boord en dus een kleine motor, aandrijving op de juiste wielen (de achterste) en de vrijheid van een open dak. Kleine roadsters van bijvoorbeeld Engelse makelij zijn al jaren een fenomeen, maar het concept zorgde ervoor dat één merk onsterfelijk werd door hun kleine roadster.

Mazda MX-5

We hebben het natuurlijk over Mazda en hun MX-5. In 1989 kwam Mazda met een guitig ogend cabriootje op de markt. Klein, licht, wendbaar en een handmatig bedienbaar open dak: een plezierauto pur sang. De eerste generatie (NA) was piepklein, erg jaren ’90 met klapkoplampen en interessante ronde vormen. Mazda heeft sindsdien nog drie generaties op de markt gebracht (NB, NC, ND) die allemaal een eigen gezicht hadden en toch een duidelijke connectie met hun voorouder(s). Al vier generaties lang een best succes dus.

Nieuwe MX-5

De laatste generatie Mazda MX-5 genaamd ND is al een tijdje onder ons en als er een opvolger komt, dan zal Mazda daar al lang mee bezig zijn. Een belangrijkere vraag is: komt er wel een nieuwe MX-5? Vrijwel alle concurrenten van de kleine Mazda moesten het opgeven, meestal omdat het geen opgehoogde crossover is. Precies dat is wat Mazda nu ook plant voor de… nee, natuurlijk niet. Schrok je?

NE

Zonder verdere gekkigheid, Mazda opent een boekje over de aankomende MX-5. Want ja: die komt! En ja, het blijft een kleine roadster. Dat en meer wist een Japanse bron te halen als vervolg op het nieuws dat Mazda druk bezig is de komende jaren met nieuwe modellen. Daar is ook het nodige leuke nieuws uit te halen, waarover we je later vandaag uitgebreider berichten.

Eerst even terug naar de Mazda MX-5. De aankomende generatie, die logischerwijs ‘NE’ gaat heten, heeft dus bestaansrecht. Er is wel één voorwaarde. Hij moet schoner.

Elektrisch

Dan voel je de bui al hangen: iets met batterijen en een stekker. Voor wie dat geen leuk recept vindt: de Mazda MX-5 NE wordt NIET elektrisch. Mazda denkt niet dat ze een MX-5 zijn lichtvoetige karakter kunnen meegeven met een zwaar accupakket tussen de wielen. Sowieso kan algemeen directeur Takeji Kojima bevestigen dat het ten minste één versie van de NE een brandstofmotor krijgt. Voor die versie wordt geëxperimenteerd met ‘eFuel’: een biobrandstof.

Hybride

Wel wordt de aankomende Mazda MX-5 meegenomen in de plannen voor elektrificatie. Er komt dus op een bepaalde vorm een hybride MX-5. Concreter dan dat wordt het niet, het kan dus blijven bij een 48V Mild Hybrid systeem. Als het de Mazda MX-5 als kleine roadster bestaansrecht geeft, dan moet het maar. Een BEV-versie lijkt dus niet te gebeuren.

Biobrandstof of hybride dus: in ieder geval komt er nog een nieuwe Mazda MX-5. Wanneer er meer info komt over de NE, hoor je het natuurlijk zo snel mogelijk. (via Kuruma News)