Skoda Enyaq Coupé iV direct als RS, kijk maar

Skoda doet een ID.5’je. Van de reguliere Skoda Enyaq iV volgt nu ook een coupévariant, precies zoals Volkswagen heeft gedaan met de ID.4 en ID.5. Dit is de Skoda Enyaq Coupé iV!

Skoda en iV

Hoe zat het ook alweer met Skoda en iV? Simpel: onder Skoda’s sublabel iV vallen uitsluitend modellen met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Dat kunnen plug-in hybrides zijn – denk maar aan de Octavia iV of Superb iV – of volledig elektrische modellen. De Citigo-e iV is inmiddels gepensioneerd. In het BEV-gamma van Skoda heeft de Enyaq iV daarom het rijk alleen. Tot nu dan, want in mei 2022 introduceert Skoda de Enyaq Coupé iV.

Skoda Enyaq Coupé iV komt verder

Het woordje ‘Coupé’ slaat vooral op de aflopende daklijn. Door die coupéstyling springt de Enyaq Coupé iV ook zuiniger om met energie, want hij is gestroomlijnder. Op papier is een actieradius mogelijk tot 555 kilometer, dat is 35 kilometer meer range ten opzichte van de reguliere Enyaq iV. Je dient dan overigens wel te kiezen voor het grotere 82 kWh lithium-ion batterijpakket, door Skoda aangeduid als de 80-variant.

De actieradius van de 60-versie – met 62 kWh batterij – is op dit moment nog niet bekend. Reken op ongeveer 420 kilometer (WLTP). Snelladen kan met snelheden tot 125 kW per uur. Het 82 kWh-accupakket van de Enyaq Coupé iV is bij een snellaadstation in ongeveer 29 minuten van 10 tot 80 procent te laden.

Succes

De normale Enyaq iV werd in 2021 bijzonder goed verkocht. Wereldwijd ging het om ongeveer 45.000 stuks. De Enyaq iV was in 2021 zelfs de bestverkochte elektrische auto van Nederland, uiteraard geholpen door gunstige fiscale prikkels en beschikbaarheid. Als we kijken naar verkoopstatistieken van de normale Enyaq iV, dan blijkt dat het merendeels van de kopers kiest voor de 80-batterij. Dat zal naar verwachting bij de Enyaq Coupé iV ook zo zijn.

Vier motorvarianten Enyaq Coupé iV

Skoda levert deze carrosserievariant met keuze uit verschillende aandrijflijnen. De basisversie heeft een 132 kW (180 pk) sterke elektromotor, een 62 kWh-batterij en achterwielaandrijving. De tweede in de line-up is Enyaq Coupé iV 80 met 150 kW (204 pk) sterke elektromotor, 82 kWh-accu en ook aandrijving op de achterwielen.

Twee AWD-versies, waaronder RS!

Daarnaast levert Skoda twee AWD-versies. De eerste is een variant met 265 pk in combinatie met de grotere accu. Daarboven positioneert Skoda het topmodel: de Enyaq Coupé iV RS (zie foto onder). Die heeft net als zijn technische evenknie Volkswagen ID.5 GTX een systeemvermogen van 220 kW (306 pk) en maximaal 460 Nm aan koppel. De 0-100-sprint van deze RS-versie komt uit op 6,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 180 km/u, dat is 20 km/u sneller dan de overige versies.

Doe maar een RS in Mamba Green

Skoda levert de Enyaq Coupé iV standaard met LED-koplampen. De ‘Crystal Face’ -een grille met transparante spijlen die door 131 LED’s én een opvallende horizontale LED-lichtstrip worden verlicht – is optioneel verkrijgbaar. De RS-versie heeft deze opvallende grille echter standaard, net als full-LED Matrix-koplampen. De 306 pk sterke RS is bovendien als enige model in de Enyaq iV-range verkrijgbaar in de kleur Mamba Green.

De Enyaq Coupé iV RS heeft verder een verlaagd onderstel, zwarte afwerkingsaccenten, achterlichtunits die door middel van een lichtstrip met elkaar zijn verbonden, een diffuser achter en 20-inch lichtmetaal (21-inch optie).

Afmetingen en bagageruimte

De nieuwe Skdoa Enyaq Coupé iV is 4,65 meter lang, 1,88 meter breed en 1,62 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,77 meter. Daarmee is ie net zo groot als de normale Enyaq iV. Door de aflopende daklijn lever je wel wat bagageruimte in, maar echt schokkend is het verschil niet: de bagageruimte bedraagt 570 liter. Op dit vlak lever je dus 15 liter in ten opzichte van de reguliere Enyaq iV, want die heeft 585 liter. Om het goed te maken krijg je standaard wel een glazen panoramadak, voor net wat meer ruimtegevoel.

Gewichten zijn ook vergelijkbaar met die van de normale Enyaq iV. Reken op ongeveer 1.965 tot 2.200 kilogram rijklaar. De coupéversie mag maximaal 1.400 kilogram geremd trekken (maximaal stijgingspercentage 8 procent).

Displays

Wat is er nog meer interessant? Je krijgt standaard een digitaal instrumentardium (5,3-inch) en een infotainmentsysteem met 13,0-inch touchscreen. Dankzij Wireless SmartLink zijn Android- en Apple telefoons draadloos te koppelen. Je krijgt ook van die onhandige touch-sliders in plaats van conventionele knoppen.

Wat weel weer fijn is: een ingebouwde e-SIM. Handig voor over-the-air-updates of om Julia, Emma, Nora, Olivia, Sophie, Tess, Noah, Sem, Daan, Levi, Liam, Lucas of James – want zo heten kids kennelijk tegenwoordig – op de achterbank zoet te houden op weg naar de lokale voetbalclub. Een head-up display met augmented reality is optioneel.

Marktintroductie, RS heeft primeur

Tot slot heeft deze Skoda adaptieve cruise control, een actieve rijstrookassistent, herkenning van andere voertuigen, fietsers, voetgangers en stilstaande objecten en een handige parkeerassistent. Rijden in de RS-versie kan volgens de Nederlandse importeur vanaf mei. Begin juli 2022 volgen de overige versies. Prijzen maakt Skoda binnenkort bekend.