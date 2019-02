Dit doet Overfinch met de Range Rover Velar

Ze maken er een intimiderend geheel van.

Eenmaal genoeg geld gespaard voor een Range Rover Velar en je hebt nog wat centen over? De stap naar de Range Rover Sport is dan niet heel ver meer, of je klopt bij Overfinch aan voor een kleine make-over.

De tuner heeft de Velar aangepakt en de auto helemaal voetballers-ready gemaakt. De SUV werd een bodykit aangemeten met vier opvallende uitlaatsierstukken als kers op de taart. Ook niet geheel opvallend zijn de 22-inch Estrella velgen uitgedost in gloss black. Zoals gebruikelijk bij deze tuner werden de Range Rover-letters vervangen voor de Overfinch-benaming.

De onderdelen zijn bij de Britse tuner los van elkaar verkrijgbaar. Zo kost de diffuser omgerekend 4.416 euro, de front splitter 3.466 euro, de carbon grille 3.800 euro en de lichtmetalen velgen 4.478 euro. Wel handig al die losse prijzen, kun je stukje bij beetje het volledige pakket kopen als je de bodykit niet in één keer kunt ophoesten. Overigens is het veel show en weinig go. Op motorisch gebied heeft Overfinch je niets te bieden. Toch maar doorsparen voor die Range Rover Sport?