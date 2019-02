Officieel: nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake is een feit

Er komt dus toch een opvolger!

Het was even afwachten wat Mercedes ging doen met de nieuwe CLA. Bij de aankondiging van het nieuwe model repte de Duitsers nog geen woord over meerdere varianten. Hierdoor was het nog officieel ‘onduidelijk’ of Mercedes een nieuwe CLA Shooting Brake ging bouwen. Het hoge woord is eruit. De station waar je achterin je kop tegen het dak stoot komt terug.

De onthulling is over minder dan twee weken in Genève, zo laat de Duitse autofabrikant weten. Mercedes is één van de merken die groot uitpakt op de Zwitserse autosalon. Naast de CLA Shooting Brake zijn er nog enkele andere primeurs. Het gaat hier onder meer om de facelift van de GLC, een facelift van de V-klasse en de Concept EQV.

De CLA Shooting Brake was altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Met zijn aflopende daklijn was achterin zitten nooit zo prettig als je wellicht zou verwachten. Zeker langere mensen hadden weinig te zoeken bij deze auto. In zijn klasse had de Shooting Brake ook nog eens minder bagageruimte in vergelijking met auto’s als de Volkswagen Golf Variant of Skoda Fabia Combi. Het was vooral een lifestyle apparaat die het goed deed op verjaardagen.

In Genève krijgen we te zien of Mercedes van de nieuwe CLA Shooting Brake daadwerkelijk een praktische auto heeft gemaakt. De auto was voor de Duitsers in elk geval succesvol genoeg om er een tweede generatie van te brouwen.