Peugeot onthult 508 met 400 pk

Eind dit jaar komt de Peugeot 508 als hybride op de markt, met een 180 pk (HYBRID) of 225 pk (HYBRID4) setup. Op basis van deze aandrijflijn heeft Peugeot Sport een gepeperde variant van de 508 gebouwd. Deze auto beleeft zijn debuut op de Autosalon van Genève.

Het gaat helaas nog om een concept, maar Peugeot laat meteen weten dat we zeker geëlektrificeerde auto’s met performance waarden voor serieproductie mogen gaan verwachten. In het geval van de ‘Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’ bestaat de aandrijflijn uit een PureTech 200, een 110 pk sterke elektromotor op de vooras en een 200 pk sterke elektromotor op de achteras. Het systeemvermogen komt uit op 400 pk en 500 Nm koppel.

Dit maakt van de zakelijke 508 een rappe auto om je vingers bij af te likken. De Peugeot sprint in 4,3 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 250 km/u. Om het geweld in goede orde tot stilstand te brengen koos Peugeot voor geventileerde schijven van 380 mm op de voorwielen. De auto staat op Pilot Sport 4S 245/35 R20 banden van Michelin. Een zeer sportieve band die je op alles behalve een 508 zou verwachten.

Het is niet alleen performance. De auto is ook praktisch. Het concept kan 50 kilometer volledig elektrisch rijden. In de Sport-modus kan maximaal 190 km/u volledig elektrisch worden gereden. Op aerodynamisch gebied heeft de Peugeot de 508 lekker dik aangekleed, waardoor de auto eenvoudig is te onderscheiden van de reguliere varianten. De speciale kleur Gris Selenium en de 20-inch velgen dragen hier zeker aan bij.

Helaas is er niets gezegd over een productieplan voor deze 508. Volgens Peugeot is dit concept een voorbode van wat er gaat komen. Het klinkt in elk geval hoopvol.