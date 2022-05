Kijken naar je auto vanuit de hotelkamer

In dit hotel in Frankfurt hoef je nooit ver naar je auto te lopen. In dit drive-in hotel in rij je namelijk gewoon mét je auto naar je kamer.

Op vakantie is het altijd zoeken naar een hotel met parkeerplaats of parkeergarage waar je auto veilig staat. Dan is het sjouwen met de spulletjes, als je pech hebt is de lift kapot en ben je dan eindelijk op je penthouse op de 12e etage, ligt de oplader van je telefoon nog in je auto… Allemaal geen probleem in het b’mine hotel op de luchthaven van Frankfurt, daar rij je gewoon met je auto naar je kamer.

Carloft

Dat hele systeem noemen ze Carloft en is zelfs gepatenteerd. Je rijdt met je auto een autolift in en vervolgens brengt de lift je naar de etage waar je kamer zich bevindt. Je rijdt de lift uit en parkeren maar. Voor gasten met een elektrische auto is uiteraard aan een oplaadpunt bij de kamer gedacht.

In Frankfurt is voorzien in 40 Carloft kamers en als je wil hoef je helemaal geen mensen te zien. Inchecken kan via een app en de toegangsgegevens voor de lift die alleen op jouw kamer stopt worden ook naar je telefoon gestuurd. Lekker tot rust komen op je kamer met zicht op je auto, heerlijk! Vind je Frankfurt overigens te ver rijden? In Düsseldorf is een tweede drive-in hotel in aanbouw. Je moet wel naar Duitsland, want het autohotel dat in De Lutte in Twente zou komen heeft het verloren van de bouw van een sporthal.