NL’se miljonair gaat nieuw autohotel in De Lutte maken

Kijk, dat horen we graag.

Dankzij een oplettende lezer krijgen we vanmiddag ineens een interessant beetje nieuws op het bord. Ondernemer, en #341 op de Quote 500-lijst van 2018, Henk Jacobs uit het Overijsselse De Lutte is van plan om binnen enkele jaren een nieuw designhotel in hetzelfde dorp beginnen, speciaal voor auto- en oldtimerliefhebbers. In 2020 moet het project van start gaan in De Luttermolen.

Volgens het huidige plan zal het hotel moeten bestaan uit 55 tot 60 kamers, waar autoliefhebbers zich helemaal thuis behoren te voelen. Het designhotel draagt de naam ‘Le Coureur’ en zal zich volledig gaan richten op autofanaten die voor zichzelf en hun klassieke, sportieve of dure auto’s een plek zoeken om te overnachten. Het autohotel biedt naast een duidelijk thema (oldtimers, Ferrari’s en Porsches) tegelijkertijd ook voldoende ruimte voor de eigenaren om hun bolides te parkeren. Oprichter Jacobs zal bijtijds ook een deel van zijn eigen collectie in het hotel stallen.

Jacobs zal zijn hotel niet van de grond af aan op hoeven bouwen. In het huidige plan is het namelijk het centrumgebouw op De Luttermolen, dat afgezien van een sporthal al enkele jaren leegstaat, dat omgetoverd zal worden tot Le Coureur. De transformatie bedraagt miljoenen euro’s en is gevisualiseerd door architectenbureau Van Der Linde. Het bureau is niet onbekend in de automotive. Tot het portfolio van het bedrijf behoren o.a. het huidige pand van het in Gronau gevestigde VDM Cars en het in Best gevestigde VD AKKER.

Overigens, Le Coureur moet volgens Jacobs meer dan alleen een simpel hotel worden waar autoliefhebbers voldoende ruimte hebben voor hun bolides. Naast het feit dat alles in het thema van oldtimers e.d. gebouwd zal worden, moet er namelijk ook een werkplaats komen voor onderhoud en service aan de auto’s. Tevens zal het terrein goed beveiligd worden, om het bezit van de gasten te beschermen. (Bron: Tubantia)

Met dank aan Robert voor de tip!