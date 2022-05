De Renault Scénic is terug

Met de presentatie van de Renault Scénic Vision toont het Franse merk hoe de nieuwe Scénic eruit zou kunnen gaan zien.

De gezinsauto van Renault gaat al aardig wat jaartjes mee. Niet verrassend dat de conceptcar die de basis is voor de nieuwe Scénic die in 2024 op de markt moet komen volledig elektrisch is. Nou ja volledig elektrisch, hybride elektrisch en dan niet zoals we kennen van bijvoorbeeld Toyota.

De auto is voorzien van zowel een 40 kWh batterij die je kunt opladen aan de laadpaal, als een 16 kW brandstofcel. Een losse actieradius van het batterijpakket noemt Renault niet, maar ritten tot 800 kilometer moeten goed mogelijk zijn zonder op te laden. Vijf minuten stoppen om de waterstof te tanken in Lyon maakt het eenvoudig om van Parijs naar Marseille (750 km) te rijden zonder op te laden aan een laadpaal. Aldus een rekenvoorbeeld van het merk.

Met een wielbasis van 2,84 is de Renault Scénic Vision langer dan zijn voorganger, maar korter dan de Grand Scénic. Van binnen zien we weinig terug van het handige flexibele interieur dat we gewend zijn van de gezinsauto die de Scénic al jaren is. Al lijkt het dat het interieur een verdere toekomst schetst dan het exterieur. Benieuwd of dat ook geldt voor de aandrijving.

Achterwielaandrijving

Niet het belangrijkste voor een gezinsauto, maar wel leuk voor papa (of mama), is dat de elektromotoren de achterwielen aandrijven. Het aangepaste platform is namelijk speciaal ontworpen om alles kwijt te kunnen. Batterijpakket, elektromotoren, brandstofcel en natuurlijk een 2,5 kilogram grote waterstoftank. Door de motor achterin te plaatsen wordt de auto een achterwielaandrijver en komt er plaats beschikbaar voor de waterstoftank. De brandstofcel zit achter onder de vloer, achter het batterijpakket.

Door te kiezen voor een hybride oplossing, zowel elektrisch als op waterstof, lost Renault meteen het probleem op van de beschikbaarheid van waterstoftankstations. Het probleem bij bijvoorbeeld de Toyota Mirai is dat je batterijpakket van het formaat van een Hybride Toyota Camry is, en je dus niet vooruit komt zonder waterstof te tanken. Je kunt er geen stekker instoppen. Overigens is zo’n waterstof Toyota ook gewoon een volledig elektrisch aangedreven auto natuurlijk, zonder uitstoot. op wat water na dan.

70 procent gerecycled materiaal

Met alleen een schone aandrijving kun je niet meer thuis komen tegenwoordig. Tegen 2025 moeten de drie fabrieken van ElectricCity CO 2e * neutraal zijn. In 2030 moeten alle Renault fabrieken zo ver zijn.

Voor de Renault Scénic Vision geldt dat 95 procent van de materialen waar de auto uit bestaat recyclebaar is. Inclusief de batterij. 70 procent van de gebruikte materialen voor het bouwen van de auto bestaat uit gerecyclede en hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld materiaal uit de luchtvaart en de verpakkingsmaterialen. Alle onderdelen die in contact komen met de passagiers zijn gerecycled.

Hoe de productieversie eruit gaat zien dat zien we pas in 2024. We zijn benieuwd of die meteen met de hybride aandrijftechniek komt of alleen volledig elektrisch. Tot die tijd kunnen we wellicht ook kijken naar de Nissan Ariya, die verwant is aan de Renault Scénic.