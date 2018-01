Koop de ex van René Froger, met twaalf cilinders

We zijn zo lekker gewoooooooon gebleven.

René Froger mag dan een volkszanger zijn, hij rijdt niet in Volkswagens. De topattractie van Arena heeft kennelijk wel wat met auto’s, want hij heeft al verschillende keren deze site gehaald met zijn (voormalig) vervoer. Zo zagen we René laatst nog rollen in een Mercedes SLS. Eerder passeerden ook zijn oude Bentley en matwitte Mercedes SL63 AMG IWC Edition al een keer de revue.

Dit keer is het de beurt aan een andere ex-Froger Benz om de spotlights te pakken. Het gaat om een W221 S600 Lang van de vorige generatie, een redelijk vroeg exemplaar uit 2007 (aankoopadvies). We vonden de auto terug bij een handelaar in Enschede die eerder ook al de ex van Jandino Asparaat in de aanbieding had.

De S600 was destijds zo’n beetje de duurste Mercedes die je kon kopen en zit dan ook bomvol met goodies. Bovendien heeft René ook nog wat snufjes op de optielijst aangevinkt, zoals een koelbox tussen de twee separate achterstoelen, een panoramadak en uiteraard de Harman-Kardon soundinstallatie. Het leuke (voor tweedehandskopers) aan dergelijke auto’s is echter dat ze sneller afschrijven dan een bitcoin nadat Zuid-Korea cryptomunten in de ban doet. Voor slechts 24.950 Euro stap je in deze luxeslee. Tenminste, als je een Duitser bent, want de auto wordt aangeboden op mobile.de.

Hoe lang zou jij bereid zijn op een podium te staan in een gek pak met de andere Toppers naast je, in ruil voor deze Merc?

Met dank aan Bas voor de tip!