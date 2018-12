Dit feitje over de nieuwe Porsche 911 wist je nog niet

Spelen met de versnellingen.

Vroegàh had je vrijwel elke versnelling nodig van een auto om uiteindelijk de opgegeven topsnelheid te kunnen halen. Vandaag de dag is dat allang niet meer zo en dat is met een hoop auto’s. Efficiëntie heeft zijn weg gevonden naar de moderne auto en nog even en het aantal verzetten kunnen niet meer op twee handen geteld worden. Denk aan bijvoorbeeld de Mustang, met z’n 10-traps automaat.

Bij de nieuwe Porsche 911 is dat niet anders. De 991 had een zeventraps automaat of handbak, en bij beide versnellingsbakken kon de topsnelheid gehaald worden in de zesde versnelling. De zevende was een overdrive voor op de snelweg. Minder toeren, zuiniger en minder herrie in de cabine. De 992 heeft een nieuwe achttraps automaat en leent zijn layout van de Panamera.

Je raadt het al. Zowel de zevende als de achtste versnelling zijn extraatjes die niet nodig zijn om de topsnelheid te halen. Dat laat Porsche weten tegenover Top Gear tijdens een rondleiding in de fabriek. De versnellingsratio van de Carrera S is zo afgesteld dat 305 km/u in de zesde verzet behaald kan worden. Een ander leuk nieuwtje is dat deze PDK, net als een Rolls-Royce of een moderne BMW, aan de hand van GPS de juiste versnelling kiest. Is er een heuvel naderende, dan schakelt de bak van tevoren al terug bijvoorbeeld.

Porsche heeft de PDK voor sportief rijden afgesteld als een versnellingsbak met zes verzetten. Alsof de zevende en achtste versnelling later toegevoegd zijn, kunnen de laatste verzetten ‘optioneel’ gebruikt worden. Uiteraard worden de laatste twee versnellingen vooral gebruikt wanneer je de 911 automatisch laat schakelen. Wel handig voor tuners, die met de sterkere 8-traps automaat de laatste verzetten kunnen gebruiken om een hogere topsnelheid te behalen. Het is afwachten wat voor invulling hiervoor bedacht gaat worden.