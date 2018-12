Hier, hete info over Porsche’s hybride 911

Het hybride elfje komt.

Onlangs trok Porsche in Lala-land het doek af van de splinternieuwe 911. Als je het ‘G-model’ als aparte generatie beschouwd, vormt de nieuwe 992 de achtste generatie van het legendarische model. Maar in tegenstelling tot bij de 996 en de 991, blijven de veranderingen binnen de perken. Zonder de cynici teveel ammunitie te willen geven valt er op zich wel wat te zeggen voor de notie dat de 992 een ingrijpende facelift van de 991 betreft.

Toch is het vrijwel zeker dat er tijdens de modelcyclus van de 992 (video) een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de 911 zal plaatsvinden. Op basis van de 992 zal er namelijk een hybride op de markt verschijnen die volledig elektrisch kan rijden. Voorlopig is die variant nog niet beschikbaar, maar als je goed kijkt naar de techniek van de nieuwe Carrera (4)S kan je de toekomst al bijna voor je zien.

Als je namelijk het beschermende plastic in het achteronder van de 992 zou wegpeuteren, kom je daar een splinternieuwe achttraps versnellingsbak tegen van ZF. Dit ding is meteen een reden tot ergernis van menig purist, want hij is zo’n twintig kilogram zwaarder dan de automaat in de 991. Daar is echter een (goede?) reden voor: het ding kan namelijk meer koppel aan (‘meer dan 800 Nm’) dan zijn voorganger. Daarbij is er qua packaging al rekening gehouden met het monteren van een elektromotor. Porsche’s sportwagen-jefe August Achleitner zegt er dit over:

We’ve taken the experience we gained with hybrid versions of the Cayenne and Panamera, as well as the 918 Spyder, and applied it to the new 911.

Het toevoegen van batterijen aan de 911 heeft voordelen, maar ook nadelen. Een voordeel is natuurlijk extra power en dat vanaf nul toeren per minuut. Een (groot) nadeel is het extra gewicht dat een accupakket met zich meebrengt. Maar zoals elk nadeel heeft ook dit nadeel een voordeel: dat gewicht gaat waarschijnlijk in de neus geplaatst worden, waardoor de gewichtsverdeling beter wordt. De nieuwe Carrera S zonder hybride goodies heeft namelijk een gewichtsverdeling van 39:61. Dat zou dus een stukje ‘beter’ kunnen bij de hybride-versie, hoewel puristen daar waarschijnlijk niks van willen weten.

Als het gaat om de extra power die we kunnen verwachten van de hybride-goodies wil Achleitner niks definitiefs zeggen, maar hij hint dat we moeten denken aan een boost van dezelfde orde van grootte als die in de Pana S E-hybrid (rijtest). In dat bijna tweeëneenhalve ton zware landjacht levert de elektromotor 134 pk en is ‘ie goed voor een puur elektrische range van 50 kilometer (NEDC). Kijk jij al uit naar deze BPM-vriendelijke Elfer, of vind je het nog steeds maar niks dat ook dit icoon voor de bijl gaat?