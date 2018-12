Hier, het vetste cadeaupapier dat je vandaag gaat zien

Perfect met de feestdagen deze maand.

Sinterklaas is net achter de rug, maar wellicht moet je nog wat cadeautjes inpakken voor onder de kerstboom binnenkort. In dat opzicht hebben we hier een stuk gaver cadeaupapier dan dat je in de winkel kunt kopen. Zeker als je het cadeau aan een andere autogek geeft, die met een scherp oog weet waar het cadeaupapier op gebaseerd is.

Autofabrikanten gebruiken een camouflage om nog geheime modellen geheim te houden. De camouflage is vaak zo goed aangebracht, dat je niet goed kunt zien welke lijnen of welk nieuw model er onder de camouflage schuil gaat. Een auto die tot in den treure gecamoufleerd is gespot, is de nieuwe Toyota Supra. De daadwerkelijke onthulling laat écht niet lang meer op zich wachten, maar grutjes, wat zit er een lange periode tussen de aankondiging en de daadwerkelijke onthulling.

Voor het goede doel komt Toyota met een wel heel toffe actie. De inmiddels welbekende camouflage op de Supra is nu als cadeaupapier uitgebracht, inclusief de interne codenaam A90. Men kan het cadeaupapier kopen via een crowdfundingssite. De Britse tak van Toyota hoopt met dit project 2.250 pond op te halen voor Crisis UK, een organisatie die zich inzet voor de daklozen. Voor 5 pond (omgerekend 5,56 euro) krijg je een vel van 695mm bij 1000mm. Helaas verscheept Toyota het papier niet internationaal, dus alleen wie in Engeland woonachtig is kan meedoen.

Toyota heeft slechts 500 rollen beschikbaar. Op moment van schrijven zijn al 90 rollen vergeven.