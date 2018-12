De bizarre reden dat deze Tesla in de fik is gevlogen

Okay, niet precies deze Tesla. Maar het is wel gebeurd.

Wanneer een auto in de brand vliegt, is er veelal sprake van een groot mankement. Het onderhoud kan niet goed zijn uitgevoerd, de techniek is mogelijk verouderd (of juist te nieuw), een van de elektrische systemen heeft kortsluiting gehad, er is ergens een brandstoflek, etc, etc. Omdat dit verhaal zich in de Verenigde Staten heeft afgespeeld, is niets van dit alles de reden dat de Tesla Model S (rijtest) in kwestie kon veranderen in een enorme vuurbal.

Willen we naar het exacte moment van het voorval, dan moeten we helemaal terug naar de allerlaatste dag van 2014. Op 31 december nam ene John Schneider uit Pennsylvania zijn Tesla Model S in ontvangst, om enkele uren later uit diezelfde auto te moeten vluchten, in een poging niet levend verschalkt te worden door de vlammenzee. Een uittreksel uit het document waarin de rechtszaak wordt beschreven, vertelt hoe Schneider het incident heeft ervaren:

“As Schneider drove the Vehicle in the Pittsburgh, Pennsylvania area, smoke, and flames began to emit from the rear seat of the vehicle in the vicinity of the Vehicle’s rear battery cells. Schneider immediately stopped and exited the Vehicle and watched as the rear passenger seat continued to burn.”

Hoewel Schneider tijdig het brandende voertuig kon verlaten, borrelde in hem al snel de vraag op hoe dit had kunnen gebeuren. Immers, zijn nieuwe Model S had hij letterlijk diezelfde dag opgepikt bij de dealer. Schneider vermoedde aanvankelijk dat zijn Tesla toebehoorde tot een reeks Model S’en die in die tijd eveneens in vlammen waren opgegaan, maar na “onderzoek” van de automaker bleek de vork toch anders in de steel te zitten. Dit was wat Tesla beweerde dat er met de auto was gebeurd:

“Tesla has determined that the cause of the thermal event that occurred in the Vehicle’s battery was a bullet fired into the battery from inside the Vehicle’s passenger cabin.”

Het verhaal krijgt echter een nog vreemdere draai. In de dagen in aanloop naar de resultaten van het onderzoek werd Schneider door Tesla benaderd met de vraag om het voorval stil te houden. Hiervoor in ruil gaf Tesla hem tijdelijk een nieuwe Model S, waarin hij mocht rijden totdat zijn eigen auto weer gereed was voor gebruik. Naar verluidt is Schneider niet akkoord gegaan met de deal, omdat dit voor hem financieel niet voldoende gunstig zou zijn geweest. Daarna zijn Schneider en Tesla naar verluidt buiten de rechtbank om tot een deal gekomen, maar hierover is verder niets bekend. (Bron: Electrek)

Beeld: een Tesla Model S in vuur en vlam, uit DIT filmpje.