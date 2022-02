Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio is een lekkere compacte dikzak

Kudo’s als er van de Alfa Romeo Tonale een Quadrifoglio komt. Dit is om je vingers bij af te likken.

Vanzelfsprekend zijn de Giulia en Stelvio Quadrifoglio de meest voor het oog sprekende modellen. Het zijn immers ook de meest krachtige en opgeklopte varianten. Wat als je de kersverse Alfa Romeo Tonale nou zo’n Quadrifoglio behandeling geeft? Fotosoeper X-Tomi-Design geeft alvast een voorproefje hoe dat er uit zou kunnen komen te zien.

En het kan misschien wel meer worden dan alleen zo’n photoshop. Tegenover het Australische Drive zegt Alfa-topman Daniel Tiago Guzzafame dat de komst van de Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio niet uitgesloten is. Natuurlijk lepelen ze dan niet de 2.9-liter V6 turbomotor in de Tonale, maar je moet dan meer denken aan een opgevoerde vierpitter al dan niet als plug-in hybride. Laatstgenoemde kan prijstechnisch bovendien interessant uitpakken ten opzichte van zijn concurrenten. Want een PHEV is in de aanschaf goedkoper dan een brandstofmotor die het helemaal zelf moet doen.

Het voorlopige topmodel is eveneens een plug-in hybride en krijgt een systeemvermogen van 275 pk. Kortom, er is nog zat ruimte voor een model daarboven. Mercedes-AMG heeft immers de GLA 45 S met dik 420 pk en Audi de RS Q3 met 400 pk. BMW heeft nooit uitgepakt met een heet model als het om de X1 gaat. Zou toch gaaf zijn als Alfa Romeo met een Tonale Quadrifoglio wat Italiaans tegengewicht in huis haalt.

Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Eerst maar eens de marktlancering van de gewone Tonale zien dit jaar. Kom maar op!