Dit gebeurt er als je bedrijfsgeheimen over autonome auto’s jat

Met Google kun je beter geen ruzie zoeken, zo ondervond Anthony Levandoswki, de voormalige baas van de afdeling autonome auto’s .

De autotechnologie heeft de laatste jaren op twee vlakken enorme sprongen gemaakt: op het gebied van elektrische aandrijving en op het gebied van autonoom rijden. Sommige bedrijven zijn daarmee verder dan andere bedrijven. Dat betekent dat zij kennis hebben die andere bedrijven maar wat graag ook zouden hebben.

Dan kun je twee dingen doen als concurrent. Je kunt zelf de research doen of je kunt proberen bedrijfsgeheimen te stelen. Volgens Tesla maakt Rivian zich schuldig aan het laatste. Tesla is niet het enige merk dat naar de rechte stapte naar aanleiding van diefstal van bedrijfsgeheimen. Ook Google spande hierover een rechtszaak aan.

De kwestie draaide om een oud-medewerker van Google, genaamd Anthony Levandowski. Hij speelde een belangrijke rol bij het zelfrijdende auto-project van Google. Hij was zelfs de mede-oprichter van het programma, dat sinds 2016 op zichzelf staat onder de naam Waymo.

Levandowski verliet Google al in begin 2016, voordat Waymo zelfstandig werd. Hij richtte een nieuw bedrijf op, gericht op zelfrijdende vrachtwagens: Otto. Dit bedrijf werd nog datzelfde jaar overgenomen door Uber voor €570 miljoen. Allemaal leuk en aardig, op één ding na: Levandowski nam bij zijn vertrek een enorme hoeveelheid geheime informatie mee van Google. Het zou gaan om duizenden documenten.

Dit leidde eerder al tot een rechtszaak tussen Google en Uber. Dit resulteerde in een schikking waarbij Uber 245 miljoen dollar in aandelen betaalde. Ze beloofden daarnaast de Google-technologie niet te gebruiken. Levandowski werd voor die tijd al ontslagen door Uber.

Daar bleef het niet bij: Google spande ook een rechtszaak aan tegen Levandowski persoonlijk. In maart bekende hij (gedeeltelijk) schuld in ruil voor strafvermindering. Deze week werd bekend wat voor straf hij krijgt. Hij moet 18 maanden de cel in. Daarnaast moet hij ruim €643.000 betalen aan Waymo, plus een kleine €80.000 boete. Misdaad loonde dus niet in het geval van Levandowski.