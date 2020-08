Deze Subaru Impreza is stervensduur

Als je deze Impreza 22B koopt moet je wel een hele grote Subaru-gek zijn.

Een roffelend geluid horen en glimp opvangen van blauw en goud: meer heb je niet nodig om een Subaru Impreza STi te herkennen. De vraag is dan vervolgens wel welke variant het is. Door de jaren heen zijn er namelijk aardig wat versies geweest. Maar er kan er maar één de duurste zijn.

Die eer valt de Subaru Impreza 22B uit 1998 te beurt. De reden dat deze zo duur zijn is vooral de zeldzaamheid. Er zijn namelijk maar 424 stuks van gebouwd. De auto was letterlijk vanaf dag één populair. Alle 399 genummerde exemplaren – die bestemd waren voor de thuismarkt – waren namelijk binnen 48 uur verkocht.

De 22B was Subaru’s manier om stil te staan bij hun jubileum. In 1998 vierde het merk namelijk zijn veertigste verjaardag. Daarnaast hadden de Japanners nog wat te vieren: hun derde WRC-kampioenschap op rij. Stilstaan bij dergelijke gelegenheden gebeurt vaak door middel van wat stickers, maar Subaru maakte er meer werk van.

De 22B heeft namelijk twee deuren minder dan de reguliere Impreza STi en is dankzij een widebody 80 mm breder. Bovendien werd de motor geüpgraded van 2,0 liter naar 2,2 liter. Het resultaat is dat de boxermotor 280 pk en 363 Nm koppel levert.

Een Subaru Impreza 22B is dus al speciaal, maar dit specifieke exemplaar is nog eens extra bijzonder. Met nog geen 440 km op de teller is de auto namelijk zo goed als nieuw. De auto was dus duidelijk gekocht als investering.

Nu het is moment aangebroken om de investering terug te verdienen. Deze Subaru Impreza 22B staat namelijk te koop voor – hou je vast – €326.000 bij het Britse Appreciating Classics. En wij dachten dat een exemplaar van €116.000 duur was…

