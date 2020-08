‘Straatlegale Toyota-hypercar komt in 2022’

Dit wordt de duurste en snelste straatauto die Toyota ooit gebouwd heeft.

Regelgeving in de racerij kan irritant zijn, maar het kan ook mooie dingen opleveren. Neem bijvoorbeeld homologatieregels. Die hebben ons al een aantal spectaculaire straatauto’s opgeleverd.

In de nieuwe Le Mans-hypercarklasse geldt ook de regel dat de raceauto gebaseerd moet zijn op een straatauto. Of andersom: dat er een straatauto wordt gemaakt van de raceauto. Het moet daarbij gaan om een oplage van minstens 20 stuks. Dit kan dus nog een aantal interessante creaties op gaan leveren.

De nieuwe klasse zal in september afgetrapt worden, als de planning niet op de schop wordt gegooid. Het deelnemersveld zal aanvankelijk nog beperkt zijn. Aston Martin heeft de straatauto al klaar, maar stelt de deelname tot nader order uit. Peugeot doet pas mee vanaf 2022. Dat betekent dat het deelnemersveld vooralsnog alleen bestaat uit Scuderia Cameron Glickenhaus, ByKolles en Toyota.

We gaan het nu even hebben over de laatste. Hoe gaat Toyota aan de homologatieregels voldoen? De hypercar is duidelijk geen verbouwde Supra, dus dan zit er maar een ding op voor Toyota: ze moeten een straatlegale versie van de hypercar bouwen.

Hoe ze dit precies in het vat gaan gieten is nog niet bekend, maar The Supercar Blog heeft al het een en ander vernomen. De auto wordt, net als de GR Super Sport Concept, een hybride met een twinturbo V6. De verwachting is dat 0-100 km/u in een luttele 2,5 seconden mogelijk is. 0-200 km/u zou in 7 seconden gepiept moeten zijn.

De leveringen worden verwacht in 2022 en de straatlegale Toyota-hypercar zou een prijskaartje krijgen van €2,4 miljoen. Dit is alles is nog niet bevestigd, maar het is leuk om alvast even te fantaseren. Twintig stuks zullen er in ieder geval gebouwd moeten worden. Of dat er meer worden, hangt er vanaf in hoeverre Toyota dit als een verplicht nummertje ziet.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!

Bron: The Supercar Blog