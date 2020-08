Officieel: Williams verkoopt raceteam

Het noodlijdende Britse team is nu handen van Amerikanen.

Williams is de laatste jaren steevast achteraan het veld te vinden en is daarmee nog een schaduw van wat het ooit geweest is. Tot overmaat van ramp gaat het financieel ook allesbehalve lekker. Er moest daarom dus wat gebeuren.

In mei werd bekend dat het team van Williams en hoofdsponsor Rokit vroegtijdig uit elkaar gingen, nog voordat het seizoen goed en wel begonnen was. Toen werd ook meteen bekend dat het verkopen van het team een optie was. Nu is het zover: het team is officieel overgenomen.

Williams maakt namelijk vandaag in een statement bekend dat het raceteam verkocht is aan Dorilton Capital. Dit is een Amerikaanse investeringmaatschappij. De raad van bestuur van Williams is unaniem akkoord gegaan met de overname. Ook Frank Williams himself, inmiddels 78, heeft ingestemd met de transactie.

De naam Williams zal nog gewoon behouden blijven, dus fans kunnen wat dat betreft opgelucht ademhalen. Dorilton zou wel gek zijn ook als ze die historische naam zouden laten vallen. De Amerikanen zijn ook niet van plan het team naar een andere locatie te verplaatsen. Grove zal dus nog steeds de thuisbasis van het team blijven.

Wat er hopelijk wel gaat veranderen zijn de prestaties van het team. Claire Williams heeft er in ieder geval vertrouwen in. Ze laat in de reactie weten dat de overname van Williams niet alleen het voortbestaan verzekert maar volgens haar ook de deur naar succes opent.