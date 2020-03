Volkswagen Golf GTE occasion aankoopadvies en video

De Volkswagen Golf GTE is als occasion ruim beschikbaar. De plug-in hybride variant van de Golf werd ooit de markt op gepompt met veel fiscale voordelen. De vraag nu: is de GTE interessant als gebruikte auto?

De theorie is mooi: de Volkswagen Golf GTE is (ook als occasion) interessant voor mensen die verantwoord willen rijden. Tegelijkertijd zou men zich geen zorgen hoeven maken over range. De elektrische range is genoeg voor de alledaagse kilometers, maar tegelijkertijd kan er altijd terug gegrepen worden op een verbrandingsmotor om de eindbestemming zonder laden te halen. En dat alles in de meest doorsnee vormgegeven auto ter wereld: de Volkswagen Golf.

Allemansvriend, populair bij jong en oud. Overigens was de GTE-aandrijflijn alleen leverbaar als vijfdeurs hatchback van de Volkswagen Golf 7 van 2014 tot 2017. We maakten eerder al eens een aankoopadvies over de Volkswagen Golf 7. Ook de Golf 7.5 was als GTE verkrijgbaar van 2017 tot 2018, maar de aandrijflijn bleef ongewijzigd qua prestaties. Wil je een nieuwe Golf GTE? De nieuwe Volkswagen Golf 8 komt er ook als plug-in hybride Golf en als Golf GTE, die nog dichter bij de Golf GTI komt te zitten.

Volkswagen Golf GTE: twee motoren, één aandrijflijn

De combinatie van motoren is ook voor de hand liggend. De benzinemotor is een 1.4 TSI met 110 kW (150 pk), de elektromotor levert 75 kW. Gecombineerd komt het geheel op 150 kW (204 pk) en 350 Nm koppel. Geen laffe cijfers in een Volkswagen Golf. De topsnelheid is 215 kilometer per uur. De sprint naar honderd wordt in 7,6 seconden geslecht. De versnellingsbak is altijd een speciaal voor de GTE ontwikkelde DSG. De elektromotor van de Volkswagen Golf GTE zit in het huis van de versnellingsbak geïntegreerd. Verdere verschillen met de reguliere Golf zijn een speciale motor voor de airconditioning en een remsysteem dat energie terug kan leveren aan de batterij.







Volledig elektrisch rijden kan tot 130 kilometer per uur dankzij een 8,8 kWh Li-ion batterij die 120 kg weegt. Deze was in 3,5 uur volledig te laden aan een regulier stopcontact. Met een wallbox kon dit versneld worden naar 2,5 uur. Er kan maximaal 50 kilometer volledig elektrisch afgelegd worden. Het theoretisch verbruik van de auto was 1,5 liter per 100 kilometer.

Sportief uiterlijk

De Volkswagen Golf GTE is makkelijk te herkennen: alles wat bij een GTI rood zou zijn is bij de GTE blauw. Een blauw biesje in de grille, blauwe randjes in de koplampen en nog wat andere blauwe details geven de GTE een herkenbaar voorkomen. Ook in het interieur is er aan de herkenbaarheid gedacht, met GTI-ruitjes in de bekleding. Maar dan met blauwe in plaats van rode streepjes, uiteraard.







De GTE heeft bovendien speciale apps waarmee je het opladen kan regelen. Bovendien kon je daarmee het voorverwarmen of koelen van je interieur aansturen. Dit was ook via je smartphone te regelen met een abonnement op Car-Net van Volkswagen. Koop je de Volkswagen Golf GTE als occasion dan moet je wel even contact met Volkswagen opnemen om dit in te regelen.

Het uiterlijk matcht overigens niet direct met de rij-ervaring. Hoewel het absoluut geen trage auto is, is het ook zeker geen GTI. Wouter probeerde het ooit uit. Kijk zijn Volkswagen Golf GTE rijtest gerust eens terug.

Financiële voordelen Volkswagen Golf GTE

Wie een Volkswagen Golf GTE ging leasen deed dat vooral voor de portemonnee. De eerste jaren was de bijtelling 7%, later liep dit op tot 22% bijtelling. De bijtelling bleef tot 60 maanden na de eerste dagtekening gelden en was overdraagbaar op een nieuwe eigenaar. Als je dus nu een Golf GTE koopt van eind 2016 kun je nog tot eind 2021 bijtellingsvoordeel genieten.

Aanbod Volkswagen Golf GTE Occasions

Dat de Golf GTE goed verkocht is blijkt ook wel uit het aanbod. Op Marktplaats.nl staan een kleine 400 Volkswagen Golf GTE’s te koop, met vraagprijzen vanaf zo’n €12.000 inclusief BTW. De meeste auto’s zijn echter zakelijk gekocht en dus nog met BTW-aftrek aan te schaffen door ondernemers.

Aandachtspunten Volkswagen Golf GTE Occasions

Aandrijflijn

Controleer de DSG op zijn werking. Met name in fileverkeer en dergelijke. De bak moet vlot en zonder haperen reageren, ook als je Volkswagen Golf GTE een goed gebruikte occasion is.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op / voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

TSI-motoren staan erom bekend olie te lusten maar in het geval van de 1.4 van de GTE valt dat in principe wel mee. Check voor de zekerheid wel de onderhoudshistorie, of hij netjes zijn oliewissels gehad heeft en of er niet te vaak olie bijgevuld is.

De GTE is natuurlijk in volledig elektrische modus erg efficiënt. Maar als je de auto op lange stukken gebruikt is de auto met lege batterij een stuk zwaarder (en dus minder efficiënt) dan een vergelijkbare Golf met verbrandingsmotor.

Carrosserie en Interieur

Let goed op het trekgewicht, want die is hoger als het trailer assist werkt. Dat is zo bij trekhaken die door dealer zijn gemonteerd en zijn ingeleerd. De GTE mag tot 1400 kilo trekken.

De laadkabel kan vastvriezen. Een föhn biedt dan uitkomst.

De aansluiting voor het laden zit in de neus. Soms zijn er defecten aan de laadklep van de Volkswagen Golf GTE, de vergrendeling gaat bijvoorbeeld soms kapot.

De achterbak is wat kleiner dan bij de reguliere Golf, omdat de accu zich onder de bodem bevindt.

Een natte voetenruimte wordt meestal veroorzaakt door een los geschoten airco afvoerslang.

Onderstel

De schokdempers van de multilink achteras gaan soms rammelen.

De Golf GTE is niet de lichtste auto, dus bij drempels e.d. wil hij eerder doorslaan dan zijn niet-hybride soortgenoten.

De Volkswagen Golf GTE werd geleverd op Continental banden die soms al binnen 10.000 kilometer zodanig versleten waren dat de APK niet gehaald zou worden. Het lijkt deels te liggen aan de zachte compound van de Continentals en deels aan de rechtervoet. Met een GTE heb je direct elektrokoppel beschikbaar, wat de banden extra kan belasten.

Elektronica

Met name over vroege GTE’s zijn veel verhalen te vinden over motorstoringen en andere vreemde meldingen. Soms vielen auto’s spontaan uit of bleef de auto proberen zichzelf opnieuw op te starten. Er zijn verschillende software-updates geweest en deze problemen zouden verholpen moeten zijn. Check dus wel of de auto software-updates gehad heeft, anders moet je daar zelf achteraan (inclusief bijbehorende kosten, indien de garantie verlopen is). Het lijkt met name te gaan om auto’s die geleverd zijn tot eind 2015. Maar de meeste Volkswagen Golf GTE occasions zullen geen grote problemen meer kennen.

Van de optionele adaptieve cruise control is niet iedereen fan omdat het systeem soms te enthousiast kan reageren en te vroeg of onnodig afremmen. Hetzelfde kan gelden voor het systeem om botsingen te voorkomen.

Het navigatiesysteem wat geeft nog al eens onterecht aan dat je in Wolfsburg (Duitsland). Soms is het opnieuw starten van de navigatie of nog een keer invoeren van de route genoeg, maar als het frequent voorkomt zou de GPS antenne defect kunnen zijn.

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

Motoren (plug-in hybride)

Volkswagen Golf GTE 150 kW/204 pk