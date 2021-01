Dit gigantische 'Hyperscreen' zit straks in de Mercedes EQS - Autoblog.nl

Het dashboard van de nieuwe EQS wordt een en al scherm met het splinternieuwe MBUX Hyperscreen.

De Mercedes S-Klasse is altijd het toppunt van innovatie geweest in de autobranche. Anno 2020 2021 is dat nog steeds zo. Mercedes komt binnenkort echter met een ander model dat een gooi gaat doen naar deze titel: de EQS. Zoals de S-Klasse het vlaggenschip is van de modellen met een verbrandingsmotor, zo wordt de EQS het vlaggenschip van de EQ-reeks.

Futuristisch

Dat betekent niet dat de EQS een S-Klasse wordt met een elektromotor en een batterij. Integendeel, het wordt een totaal andere auto. Niet alleen qua aandrijflijn, maar ook qua looks. Zoals de onderstaande Vision EQS en spionagebeelden al verklapten krijgt de EQS een coupédaklijn met een korte neus. Reken dus op een auto die een stuk futuristischer oogt dan de nog altijd traditioneel ogende S-Klasse.

Hyperscreen

Dat geldt ook voor het interieur. Hoewel het dashboard van de S-Klasse behoorlijk gemoderniseerd is met de laatste generatie gaat de EQS nog een paar stappen verder. Deze krijgt namelijk het nieuwe ‘MBUX Hyperscreen’, dat Mercedes vandaag voor het eerst laat zien. Dit betekent dat het dashboard voor het oog één groot gebogen scherm wordt.

Displays

In werkelijkheid bestaat het Hyperscreen uit verschillende displays, maar visueel lijken ze één geheel te vormen. Het dashboard bestaat uit drie gedeeltes: een digitaal instrumentarium, een centraal display en een display voor de bijrijder. Deze laatste twee zijn oled-schermen. Als de bijrijder niet aanwezig is, vormt het rechtse display een decoratief element. Helemaal nieuw is deze opzet niet: de Honda e heeft bijvoorbeeld ook al zoiets. Dat ziet er alleen wat minder gelikt uit.

Kunstmatige intelligentie

Uiteraard wordt het 141 cm brede MBUX Hyperscreen een stuk meer high tech dan de schermen in een Honda e. De belangrijkste zaken staan permanent in beeld, waardoor je niet door een menu hoeft te spitten. Mercedes noemt dit ‘zero layer’. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om de interface af te stemmen op de gebruiker. Het systeem leert dus bijvoorbeeld wat je gewoontes en routines zijn. Het idee is dat je zo min mogelijk hoeft te zoeken naar functies.

Onthulling

Of dat in de praktijk net zo handig werkt als het nu lijkt, kunnen we (lees: Wouter) als het goed is op niet al te lange termijn uitzoeken. De onthulling van de Mercedes EQS – inclusief MBUX Hyperscreen – staat namelijk voor later dit jaar op de planning.