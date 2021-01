Volkswagen ID.4 rijtest - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.4 kwam in de laatste maand van 2020 nog van de trailer rollen, alle leaserijders blij dus! Wij reden er nu uitgebreid mee.

Volkswagen ID.4 nu echt leverbaar

De ID.4 ‘has arrived’. Of als je liever ID.vier zegt dan ID.four is het een simpelweg ‘hij is er’. Sterker nog: hij was er eind december 2020 al. Dat was ook beloofd door de heren van importeur Pon, maar het is in Coronajaar 2020 altijd maar de vraag of de afspraken kunnen worden waargemaakt.

De zakelijke rijders kunnen het inmiddels vast dromen maar er is verschil tussen een leaseauto die in 2020 tenaam is gesteld en eentje die pas na het Vuurwerkloze 1 januari 2021 tenaam is gesteld. Hier lees je meer over de bijtelling van elektrisch rijden.

Prijzen verschillende versies Volkswagen ID.4

Life (77 kWh accu, 204 pk) , consumentenadviesprijs € 47.290

Business (77 kWh accu, 204 pk), consumentenadviesprijs € 51.240

Family (77 kWh accu, 204 pk), consumentenadviesprijs € 52.440

Tech (77 kWh accu, 204 pk), consumentenadviesprijs € 55.640

Max (77 kWh accu, 204 pk), consumentenadviesprijs € 60.240

Pure (52 kWh accu) Vermogen nog niet bekend, prijs nog niet bekend

Op de ‘instapversie’ die Pure gaat heten moeten we dus nog even wachten. Daar zouden we in maart 2021 meer over moeten horen. Hoeveel pk en wat voor prijskaartje is tot die tijd nog onbekend.

Als je goed zoekt dan kan je nu ook in 2021 nog een van de gelukkigen zijn die met ‘2020 bijtelling’ in de ID.4 stapt. Dat komt natuurlijk omdat alle auto’s die in december 2020 in Nederland beschikbaar kwamen op kenteken zijn gezet. Autoblog Leasepartner Mobility Service heeft nog enkele ID.4’s op voorraad met 2020 bijtelling. Maar goed, je begrijpt dat die wellicht vrij vlot weg zijn.

Wat kost het voor de zakelijke rijder?

Wat kost dat dan qua leaseprijs. De opgave van Mobility Service geeft een zakelijk leasetarief vanaf € 633,- per maand excl. btw (60 mnd / 10.000 km). Bijtelling 2021 vanaf € 191,- per maand.

En wat we nu eigenlijk van de Volkswagen ID.4 vinden zie je in bovenstaande video!