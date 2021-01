BREEK: Elon Musk is de rijkste mens op aarde - Autoblog.nl

Voor het eerst in de geschiedenis is de CEO van een automerk de rijkste man ter wereld.

Als je zo’n 10 jaar geleden had gezegd dat de CEO van Tesla – toen nog een fabrikant van elektrische nichesportwagens – de rijkste man ter wereld zou worden had iedereen je voor gek verklaart. Toch is dat nu precies wat er gebeurd is.

Dat Elon Musk de rijkste man op aarde zou worden zat er al aan te komen. Vorig jaar zat de beurskoers van Tesla – en daarmee het vermogen van Elon – in ‘Ludicrous Mode’. In een jaar tijd zag de Tesla-topman zijn vermogen met een kleine $150 miljard toenemen.

In augustus vorig jaar stond dhr. Elon R. Musk opeens op de vierde plaats in de Billionaires Index. In november stond hij alweer op nummer twee. Daarmee gaf hij zelfs Bill Gates het nakijken. Elon Musk kan nu het jaar buitengewoon goed beginnen: hij is namelijk de allerrijkste man op aarde geworden. Zijn reactie op Twitter was: ‘How strange’.

Diverse media, waaronder Bloomberg, melden dat Musk officieel de eerste plaats veroverd heeft. Door de koersstijging van het Tesla-aandeel vandaag is het totale vermogen van Musk uitgekomen op $188,5 miljard. Omgerekend naar euro’s is dat ruim €150 miljard. Dit betekent dat Amazon-opperbaas Jeff Bezos voor het eerst sinds 2017 niet meer de rijkste man op aarde is.

De rijkste man ter wereld worden is natuurlijk al een uitzonderlijke prestatie, maar Elon Musk heeft het ook nog eens in hele korte tijd gedaan. Begin 2020 bedroeg zijn vermogen namelijk nog ‘maar’ $27 miljard. Dat was maar net genoeg om in de top vijftig te staan. We kunnen niet anders zeggen dan dat hij een indrukwekkende inhaalactie heeft laten zien.

Foto credit: Steve Jurvetson