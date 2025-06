Dit grote Nederlandse bedrijf is langzaam aan het doodbloeden. Zonde.

Als je het zo op digitaal papier ziet staan is het best wel naar. ‘Dit grote Nederlandse bedrijf is langzaam aan het doodbloeden…’

We hebben het hier natuurlijk over TomTom. De Nederlandse navigatiespecialist schrapt driehonderd banen omdat kunstmatige intelligentie het werk overneemt. Geen geruchten, maar keihard bevestigd door CEO Harold Goddijn. Die stelt dat het bedrijf efficiënter moet worden om sneller nieuwe technologie op de markt te brengen.

Minder mensen dus, meer AI. En dat terwijl TomTom ooit het toonbeeld was van de menselijke touch in tech – een beetje de gids in je dashboard die je nooit liet verdwalen.

Wat begon als een paradepaardje op het dashboard is inmiddels getransformeerd tot een kaartenmaker achter de schermen. De bekende kastjes zijn al lang passé. Tegenwoordig levert TomTom data aan automerken, telefoonmakers en appbouwers. Alleen al Apple maakt gretig gebruik van hun kaarten.

Toch lukt het de laatste jaren maar niet om structureel zwarte cijfers te schrijven. Vorig jaar stond er nog een verlies van veertien miljoen euro op de balans, ondanks een omzet van ruim vijfhonderd miljoen. Wat op zich best raar valt te noemen…

Het schrappen van banen raakt mensen in alle hoeken van het bedrijf. Van engineers tot sales en support. Vooral functies die te automatiseren zijn, liggen onder vuur. De helft van de ontslagen valt in het buitenland, de rest op het hoofdkantoor in Amsterdam. TomTom denkt dat deze stap het bedrijf wendbaarder maakt en beter klaarstoomt voor de toekomst, waarin AI het zware werk moet gaan doen.

De ironie is duidelijk. Het bedrijf dat systemen ontwikkelde om mensen te helpen navigeren, lijkt op personeelsgebied nu even de weg kwijt. Aan de andere kant; het voelt kil, maar in de techwereld is dat inmiddels eerder regel dan uitzondering. Dat weten de werknemers natuurlijk ook.

TomTom wil het bedrijf opnieuw uitvinden. Niet met hardware, niet met menselijke knowhow, maar met slimme algoritmes die sneller kaarten tekenen dan een heel team ooit zou kunnen.

Of het werkt, moeten we nog zien. De concurrentie is moordend en partijen als Google en Apple zijn vrijwel onaantastbaar. Maar als TomTom nog een kans wil maken in de wereld van autonoom rijden en connected cars, dan moet het keuzes maken. En die keuzes zijn nu gemaakt. Met AI als kompas, maar wel ten koste van driehonderd collega’s die de route voorlopig even kwijt zijn.

Zonde.