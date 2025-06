Dit verandert iOS 26 aan CarPlay

Met de software update van iOS 26 voor de Apple iPhone gaat er ook een hoop veranderen aan Apple Carplay. Dit zijn de highlights.

Het zal de gemiddelde Apple gebruiker niet ontgaan zijn dat er een preview van iOS 26 is gepresenteerd. Het fruitbedrijf heeft besloten vanaf nu met de jaren mee te nummeren en dat is een mooie gelegenheid om flink de look en feel van iOS te veranderen. En daarmee ook van Apple CarPlay.

Volgens het bedrijf wordt CarPlay meer dan 600 miljoen keer per dag gebruikt en al die gebruikers krijgen volgens het persbericht vanaf nu allemaal een mooiere en gebruiksvriendelijkere ervaring.

Wat gaat er veranderen?

De focus ligt, naast een nieuwe vormgeving, bij de update op het beter zichtbaar maken van belangrijke informatie. Het idee is dat als je bijvoorbeeld Google Maps of Apple Kaarten aan het gebruiken bent en je een telefoontje binnenkrijgt, het scherm niet meteen beeldvullend switcht naar je telefoon.

Binnenkomende berichten moeten ook minder afleidend worden. Kleine meldingen onder in beeld met meteen een aantal emoji’s die je aan kunt tikken als snelle antwoorden. Al blijft negeren naar ons idee het meest veilige.

Nieuw ontwerp Carplay iOS 26

Zoals gezegd ook een nieuwe vormgeving. Afgeronde hoeken zoals dat aansluit bij de nieuwe look van iOS 26 op je telefoon. Een andere wijziging is dat je vanaf de update ook zelf kunt bepalen wat je op het startscherm gaat zien.

Een andere noviteit is Live activiteiten. Op die manier kun je op de hoogte blijven van bijvoorbeeld een inkomende vlucht waarvoor je iemand van Schiphol wil halen. Zonder dat je aandacht van de weg wordt gehaald.

Apple Maps, of kaarten, krijgt ook een update waar de app je “helpt” te onthouden waar je eerder geweest bent. Moet je wel even je locatie toegang aanzetten. Dan kun je gewoon terug bladeren in de tijd en een bezochte locatie aantikken en er meteen heen navigeren. De bezochte plaatsen zijn beveiligd met end-to-end encryptie en Apple kan daar echt niet bij, aldus Apple.

Ook kan de app nu leren van de routes die je rijdt. Rij je bijvoorbeeld elke dag naar je werk via een andere route dan de app wellicht zou kiezen, dan gaat de ingebouwde intelligentie van Apple jouw dagelijkse route beter begrijpen en zijn adviezen daarop aanpassen. Zo kan Apple Maps jou al uit zichzelf bijvoorbeeld helpen om vertragingen op de door jou gekozen, niet logische, route door te geven.

Alle wijzigingen komen mee in de iOS 26 update die Apple in het najaar uitrolt naar je iPhone. De updates zijn ook meteen van toepassing op de nieuwe generatie CarPlay Ultra software.