Alles over laadpalen en fietspaden vanaf nu op Google Maps

Google weet alles te vinden en nu nog meer. De app voegt nieuwe functies toe en uitgebreide info over laadpalen is er daar één van.

Google weet alles en Google vindt alles. Nu weet Google nog meer. De komende tijd wordt Google Maps namelijk uitgebreid met een nieuw aantal kekke functies. Wat te denken bijvoorbeeld van Immerse View in Amsterdam.

Niet helemaal spiksplinternieuw, want vanaf juni was het al mogelijk om in drie dimensies over het Paleis op de Dam, het Anne Frankhuis en museum NEMO te vliegen. Vanaf nu kan dat over de hele stad Amsterdam.

Als je een route uitstippelt dan kun je die vooraf alvast voor vliegen. Wat daar precies het nut van is weten wij ook niet, maar het is wel een geinige feature natuurlijk. Inclusief een virtuele meeuw en door AI gesimuleerde wolken, al dan niet aangepast aan het weer.

Laadpalen in Google Maps

Naast dat je zo over Amsterdam, New York en Tokio kunt vliegen zijn er ook nuttige dingen toegevoegd. Zo kon je natuurlijk wel al laadpalen vinden via de app, maar nu kun je ook in één oogopslag zien of de paal geschikt is voor jouw elektrische auto, hoe snel de paal laadt en wanneer de laadpaal de laatste keer is gebruikt.

Dat lijkt wellicht niet zo boeiend, maar als de paal recent nog is gebruikt dan is de kans heel groot dat de paal het nog doet natuurlijk. Nu nog de laadpaaltarieven erbij, en dan is de info wat ons betreft aardig compleet.

Naar eigen zeggen wil techbedrijf Google met deze aanpassingen de laadpaalstress en angst voor het rijbereik en de beperkingen daarvan wegnemen. Sympathiek van die jongens.

Kilometers fietspaden

Wat is nog duurzamer dan elektrisch rijden? Fietsen natuurlijk! Om zich nog duurzamer te profileren zijn er naast de Google Maps laadpalen info ook 90 duizend kilometer aan fietspaden toegevoegd. Dat moet je wel iets breder zien, het zijn ook voor tweewielers geschikte wegen. Wat het precieze verschil is weten wij ook niet, maar waarschijnlijk zijn fietspaden er anders alleen in Nederland.

Qua AI blijft het overigens niet alleen bij kekke overvlieg dingen. De tech nerds gebruiken het ook om de plattegrond van de toekomst te bouwen. De app wil je ook helpen om meer duurzame keuzes te maken en daarom geeft Google Maps op basis van de 20 miljard dagelijks opgevraagde navigatiekilometers jou de meest economische route. En dat is goed voor het milieu, aldus het bedrijf.

Binnenkort dus ook op jouw telefoon! Of gebruik je toch liever de TomTom app, Waze of Apple Kaarten?