Neem jij voorzorgsmaatregelen tegen de extreme hitte?

Dat vraagt de overheid wel, dat je voorzorgsmaatregelen treft tegen de hitte…

Welkom in Nederland. Waar het nooit eens normaal kan. Als het regent, regent het meteen 6 maanden en als het zomer is, moet het meteen weer veel te heet. Althans, als je het massaal klagen en de paniek van de pers en overheid wél gelooft, denk je dat het nooit normaal kan en het bloedverziekend heet is. Gevaarlijk heet zelfs.

Ja, paniek door de overheid. Mijns inziens wordt die wel degelijk gezaaid. Met dat landelijke hitteplan ja. Kom op, het is drie dagen lekker warm. Dan hoef je toch geen landelijk protocol in het leven te roepen? Vroeger deden we dat ook niet en toen ging ook niet iedereen dood, zegt deze ouwe lul…

Of zouden er mensen zijn die wel zo stom zijn om vandaag hun wollen trui aan te trekken, hun wanten aan te doen en met klapschaatsen ondergebonden op zoek gaan naar een dichtgevroren plas voor een marathon op natuurijs. Want dan natuurlijk wel…

Neem jij voorzorgsmaatregelen tegen de hitte?

Maar goed, het ging erom of jij voorzorgsmaatregelen neemt tegen de hitte, zeker als het op autorijden aankomt. Om zelf als eerste een antwoord te geven; ik doe dat eigenlijk niet.

Ja, ik trek geen dikke kleding aan, maar dat is het wel. Want de airco loeit en maakt het dus behaaglijk achter het stuur. En op het heetste moment van de dag doe ik van de Z4 het dakje maar niet open. Dat doe ik ’s avonds wel. Is lekkerder.

Maar ik neem geen extra flessen water mee en ook geen paraplu om bij pech in de schaduw te kunnen zitten. Nee, dat vergeet ik steeds en ik denk dat ik ondanks de hitte best nog een uurtje zonder extra water kan. Zelfs al wordt het asfalt 50 graden. Maar we zullen het zien, als ik ineens pech zou krijgen.

Maar wat doe jij? Neem jij wel voorzorgsmaatregelen tegen de extreme hitte? En zo ja, wat doe je dan allemaal? We zijn heel benieuwd, misschien breng je ons op goede ideeën!