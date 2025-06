Dat zeggen wij niet, maar Volkswagen zelf. In iets andere bewoordingen, dat wel. Maar de boodschap blijft hetzelfde. Volkswagens zijn LEVENSGEVAARLIJK!!1!!

Volkswagen is opnieuw bezig met een terugroepactie en roept ongeveer 16 000 voertuigen terug vanwege een potentieel levensgevaarlijk probleem met de passagiersairbag. De gasgenerator kan mogelijk barsten bij activering, wat betekent dat er metalen fragmenten de cabine in kunnen schieten – precies het tegenbeeld van wat een airbag hoort te doen.

De getroffen modellen zijn recent van de band gerold – Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer en ID.Buzz – en je krijgt vanzelf bericht van de dealer. Tot die tijd adviseert Volkswagen om de airbag van de bijrijdersstoel uit te schakelen, want zo’n extra projectielairbag dwars door het hoofd van een gewaardeerde klant moet je als merk niet op je geweten hebben.

Pas op! Volkswagens zijn LEVENSGEVAARLIJK!!!

Wat deze actie extra bijzonder maakt, is dat we middenin een breed Takata-debacle zitten dat inmiddels meer dan dertig automerken treft. Merken als BMW, Honda, Toyota, Subaru, Chrysler, Ford en vele anderen moeten hun auto’s voorlopig stilzetten wegens vergelijkbare levensgevaarlijke airbags.

De teneur van de Takata-crisis blijft ijzig voortgaan; vorig jaar al waarschuwden Franse autoriteiten eigenaren van Citroëns – waaronder C3 en DS3 – om hun auto’s stil te zetten na dodelijke ongevallen . Wereldwijd zijn naar schatting tussen de 37 en 100 miljoen Takata-gevaarlijke airbags in meer dan 34 merken geïnstalleerd.

Maar wat dus wel weer bijzonder is, de Volkswagens met deze kapotte airbags hebben die plofkussen dus niet bij Takata gehaald. Het is een ander merk dat hetzelfde prutswerk heeft afgeleverd

Dat Volkswagen nu proactief optreedt, is een goed teken, precies wat je van Duitsers verwacht. Toch is het zuur voor klanten met keurige, nieuwe modellen: je haalt je fonkelende ID.7 op, en voor je het weet sta je weer bij de dealer. Maar liever dat dan met een scherp stuk airbag dwars door je gezicht. En reken maar: zodra jouw model aan de beurt is, hoor je er van.

En tot die tijd, liever niet botsen met jullie Volkswagens. Want ja, dat is LEVENSGEVAARLIJK!!!