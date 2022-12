Dit Haarlemse pareltje heeft een rode bolide in de garage staan

Tijd voor Fundablog! Dit keer kijken we naar dit Haarlemse pareltje waar voor de autoliefhebber ook iets leuks in de garage staat…

Huizen kijken blijft leuk. Daarom struinen we ook graag over Funda. Dat voelt een beetje als swipen op Tinder, je kan onbeschaamd in iemands leven naar binnen gluren en als je dat bevalt, kun je er wat meer werk van maken. En aangezien Tinderen niet mag van de baas des huizes, blijft Funda over.

En daar vonden wij een pareltje. In Haarlem dit keer. De stad die ooit oneerbiedig het ‘poor man’s Amsterdam’ werd genoemd, maar de laatste jaren die status is ontstegen. Sterker, Haarlem is een veel prettiger stad dan Amsterdam. En je hebt er ook grachtenpanden. Waarvan akte.

Rode bolide in dit Haarlemse pareltje

Onze zoektocht voor Fundablog bracht ons naar de Bakenessergracht nummer 150. Een ware schoonheid van een grachtenpand. Met uitzicht over zowel de Bakenessergracht als het Spaarne aan de andere kant. Op loopafstand van de Sint-Bavokerk, waar Anthony Fokker ooit zijn Spin omheen vloog. Ken je klassieken…

En waar naast de vier slaapkamers ook een verrassing staat voor de autoliefhebbers onder ons. Een prachtige rode bolide. Die je waarschijnlijk niet krijgt bijgeleverd bij de koop. Dat zie je vaker bij zulke ‘clickbait’ van Funda. Hoogst irritant is dat hè?

Zit je klaar voor de foto’s van de auto?

Maar wij doen niet aan clickbait, wij laten je namelijk wel gewoon de foto zien van de rode bolide die zich lekker warm en droog heeft genesteld in de inpandige garage van dit Haarlemse pareltje. En doen er ook niet geheimzinnig over zodat je het bericht wel verder móét lezen wil je weten waar het nu eigenlijk om gaat. Nee, zo zijn wij niet.

Maar goed, bij dit soort auto’s zijn verdere teksten eigenlijk overbodig. Wacht daarom niet langer en kijk maar even naar beneden…

Rode bolide in Haarlems pareltje

Ha! Deze rode bolide had jij niet verwacht hè?

Inderdaad, de rode bolide is een Skoda Fabia. Niet eens gewassen voor deze belangrijke fotoshoot. Dat laat maar weer zien hoe lekker gewoon de verkopers van dit Haarlemse pareltje zijn gebleven.

En mocht jij nou 1,595.000 euro willen aftikken voor dit mooie pand, wees dan gerust; er kunnen ook andere auto’s in de garage. Als je een beetje propt passen er zelfs 2 bolides in.

En die hoeven niet eens allebei rood te zijn…