Een Skoda Fabia RS met bijna 300 pk ziet er zo uit

We blijven nog even in de rallysfeer. Met deze Skoda Fabia RS Rally2! Een kanon van zakformaat.

Een rallyauto zonder stickers heeft gewoon iets. Neem nu deze Skoda Fabia RS Rally2. Boodschappen doen en stiekem de dijk meepakken is gewoon verplichte kost. Niet in die volgorde overigens. Want dan liggen de eieren, je pak melk en het vlees door heel de auto.

Waar je naar kijkt is het nieuwste wapen van Skoda op het gebied van rallyrijden. Het is de RS Rally2 op basis van de vierde generatie Fabia. Een beest van een auto. De compacte hatchback is door het Tsjechische automerk compleet omgetoverd in iets heel serieus.

De uitgeklopte wielkasten, de kleur Mamba Green, een dakluchthapper. Nee, dit is niet je doorsnee Skoda Fabia. Onder de kap ligt een 1.6-liter viercilinder. Het blok levert 291 pk en uiteraard is er sprake van vierwielaandrijving met deze rallyauto.

Het koppel is met 430 Nm ook niet verkeerd om snel uit haakse bochten te accelereren. Opschakelen doet de coureur met een vijftraps sequentiële versnellingsbak. De topsnelheid van 200 km/u klinkt misschien niet interessant, maar daar gaat het ook niet om bij een rallyauto.

Het blok is gebaseerd op de bekende 2.0 TFSI van de Volkswagen Groep. De cilinderinhoud is bijgeschaafd om aan de FIA eisen voor het WRC te voldoen. Ook in verband met de eisen is de inhoud van de brandstoftank vergroot naar 82,5 liter. De tank is gemaakt van nylon en rubber om brandgevaar te minimaliseren.

In tegenstelling tot Toyota met de GR Yaris, komt Skoda niet met een gepeperde versie van de Fabia. Het blijft helaas bij de doorsnee gebakjes van het merk voor de massa. Heeft Toyota toch grotere ballen dan de Tsjechen wat dat betreft.