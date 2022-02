Extra scherpe Fabia Monte Carlo onderweg

Met deze extra hete Fabia Monte Carlo zullen we het moeten doen. Waarschijnlijk.

Als persoon die pas later opgroeide op het platteland was het wel even wennen voor ondergetekende. De eetgewoontes ver voor de milleniumwisseling waren in het bijzonder kleine dorp nog van de oude stempel. Stampotten door de weeks (s’middags warm eten!) en in het weekend patat of Macoroni. Dat laatste noemden ze dan ‘scherp’ eten. Ha! Scherp!

De Indiase keuken had de bollenvelden nog niet bereikt, zoveel was duidelijk. Maar bij de waardetoevoeging voor macaroni (elleboogjes uiteraard) moesten we denken bij de Skoda Fabia Monte Carlo.

Nieuwe Fabia Monte Carlo

Inmiddels zitten we alweer op de vierde generatie van de Skoda Fabia (afbeelding boven). De Fabia is altijd een vrij bescheiden en vooral verstandige hatchback van Skoda geweest. Alle kwaliteiten van een Polo in een ietwat sobere verpakking voor een scherpere prijs. Dat is bij de huidige generatie ook het geval. Kan dat ook gecombineerd worden met een klein beetje peper?

Wellicht wel! De Skoda Fabia Monte Carlo is namelijk onderweg. Skoda heeft de eerste paar teasers vrijgegeven. Daarbij zij een heftigere Fabia die lager op zijn buik lijkt te liggen en veel grotere velgen heeft. Verder valt op dat ‘ie een zwart dak heeft evenals zwarte grille, spiegelkappen en de A-stijl.

Kenmerken

Die zwarte en rode kleuren zien we terug in het interieur, maar dan andersom. Dus hoofdzakelijk zwart met een paar rode details. Ook leuk is de aanwezigheid van een handgeschakelde zesbak! Dat betekent dat we sowieso de 1.0 TSI aan boord krijgen. Stiekem hopen we dat Skoda de 1.5 TSI EV met 150 pk erin wil proppen. Op deze manier hebben we nog iets dat doet denken aan de goede tijden van de Fabia RS.

Van de eerste generatie Fabia (de 6Y) was er RS met een 1.9 TDI, goed voor 130 pk. Een generatie later (5J) was er wederom een Fabia RS, ditmaal met een 1.4 TSI die 180 pk leverde. Voor wie dat te heftig was, kwam in 2010 de Fabia Monte Carlo. Daarna kwam er geen RS meer. In 2015 verscheen de Fabia Monte Carlo van de NJ-generatie. Wanneer de nieuwe Skoda Fabia Monte Carlo komt, is niet bekend. Gezien het feit dat Skoda al de schetsen de wereld instuurt, verwachten we dat het niet meer lang gaat duren voordat we kunnen genieten van deze scherpe Fabia.

