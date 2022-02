Skoda Fabia Monte Carlo gaat op zwart

De compacte hatchback van Skoda gaat mee in de trend van zwart. Dit is de nieuwe Skoda Fabia Monte Carlo!

Monte Carlo staat bij Skoda voor de combinatie rood en zwart. Dat weet ik nog goed. Niet omdat ik er ooit eentje heb zien rijden. Maar op de autoshow van Genève in 2018 verstrekte Skoda guitige rode zonnebrillen aan pers en media. Slingert vast nog wel ergens in huis. Zoals je ziet heeft dit diepe indruk op me gemaakt. Ook van de huidige Fabia maakt Skoda weer een Monte Carlo.

Zwart en rood

Het uiterlijk van de auto is geheel in de trend van nu. Oftewel, alles lekker zwart maken. Was in het verleden chrome nog chique, tegenwoordig moet alles zwart zijn. Logo’s, sierlijsten, spoilers en ramen. Het is een cosmetische ingreep, dus geen extra vermogen of iets dergelijks. All show en no go. Letterlijk in het geval van de Skoda Fabia, want van deze generatie is er nooit een RS gekomen.

Naast de zwarte kenmerken en het rode lakkleurtje maken 16-inch (optioneel 17- of 18-inch) deel uit van het pakket. In het interieur heb je standaard de sportstoelen, rode accenten en nep carbon. LED-verlichting is standaard, voor het grotere 10.25-display moet je alsnog extra lappen. Verder standaard is een 9.2-inch scherm, adaptieve cruise control, vijf USB-C poorten, een subwoofer en je kunt je smartphone draadloos opladen.

Het kanon komt met een verbluffende 1.0-driecilinder 80 pk of met 95 pk. Er is ook een 1.0 TSI met 110 pk of een 1.5 TSI met 150 pk verkrijgbaar. Vrij bekende VAG-blokjes in dit geval. Op het moment van schrijven is niet duidelijk of de importeur de nieuwe Skoda Fabia Monte Carlo naar Nederland haalt.