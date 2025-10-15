Goedkope Chinees valt door de mand bij EuroNCAP-crashtest

EuroNCAP is absoluut niet te spreken over de Dongfeng Box.

Het is echt niet zo dat de Chinezen alles kapot concurreren met spotprijzen, maar de Dongfeng Box is daadwerkelijk een van de goedkoopste EV’s. Deze auto is er vanaf €23.499. Merk je nog iets van dat lage prijskaartje? Eh ja… als je crasht.

De Dongfeng Box scoort namelijk niet goed bij de EuroNCAP-crashtest. Vijf sterren zijn tegenwoordig de norm, maar de Dongfeng wist maar drie sterren te scoren. Dat valt nog wel mee, maar de sterren vertellen niet het hele verhaal. EuroNCAP ontdekte een serieus veiligheidsrisico.

Bij de frontale botsing met een bewegende barrière waren er meerdere laspunten op de carrosserie die het begaven. Bij de crashtest vielen de gevolgen nog mee, omdat een botsing werd gesimuleerd waarbij twee voertuigen met ‘maar’ 50 km/u op elkaar klappen. Bij hogere snelheden kan dit echter voor serieuze problemen zorgen. De carrosserie is gewoon niet erg solide.

Naast deze misser zijn er nog een aantal zaken waar EuroNCAP zich zorgen over maakt. Zo ging het Dongfeng Box niet van het slot na de impact, wat niet ideaal is als er mensen uit de auto gehaald moeten worden. Verder stond er te weinig druk op de bestuurdersairbag, waardoor je als bestuurder alsnog met je harsens op het stuur knalt.

Is het allemaal zo dramatisch? Nou, nee. Je kunt er vanuit gaan dat deze Dongfeng Box een stuk veiliger is dan de Aygo’s waar Nederlanders massaal in rondrijden. Maar naar de hedendaagse maatstaven laat de veiligheid toch te wensen over.

Het ligt ook niet aan de Chinezen, want de BYD Dolphin Surf haalt wel gewoon vijf sterren. En die auto is nog goedkoper dan de Dongfeng Box. Het ligt dus echt aan Dongfeng.