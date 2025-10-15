Goedkope Chinees valt door de mand bij EuroNCAP-crashtest

EuroNCAP is absoluut niet te spreken over de Dongfeng Box.
Het is echt niet zo dat de Chinezen alles kapot concurreren met spotprijzen, maar de Dongfeng Box is daadwerkelijk een van de goedkoopste EV’s. Deze auto is er vanaf €23.499. Merk je nog iets van dat lage prijskaartje? Eh ja… als je crasht.
De Dongfeng Box scoort namelijk niet goed bij de EuroNCAP-crashtest. Vijf sterren zijn tegenwoordig de norm, maar de Dongfeng wist maar drie sterren te scoren. Dat valt nog wel mee, maar de sterren vertellen niet het hele verhaal. EuroNCAP ontdekte een serieus veiligheidsrisico.
Bij de frontale botsing met een bewegende barrière waren er meerdere laspunten op de carrosserie die het begaven. Bij de crashtest vielen de gevolgen nog mee, omdat een botsing werd gesimuleerd waarbij twee voertuigen met ‘maar’ 50 km/u op elkaar klappen. Bij hogere snelheden kan dit echter voor serieuze problemen zorgen. De carrosserie is gewoon niet erg solide.
Naast deze misser zijn er nog een aantal zaken waar EuroNCAP zich zorgen over maakt. Zo ging het Dongfeng Box niet van het slot na de impact, wat niet ideaal is als er mensen uit de auto gehaald moeten worden. Verder stond er te weinig druk op de bestuurdersairbag, waardoor je als bestuurder alsnog met je harsens op het stuur knalt.
Is het allemaal zo dramatisch? Nou, nee. Je kunt er vanuit gaan dat deze Dongfeng Box een stuk veiliger is dan de Aygo’s waar Nederlanders massaal in rondrijden. Maar naar de hedendaagse maatstaven laat de veiligheid toch te wensen over.
Het ligt ook niet aan de Chinezen, want de BYD Dolphin Surf haalt wel gewoon vijf sterren. En die auto is nog goedkoper dan de Dongfeng Box. Het ligt dus echt aan Dongfeng.
Reacties
potver7 zegt
Hoezo kunnen we er van uit gaan dat zo’n Dongfeng veiliger is dan een Aygo? Als er bij 50 km/u al lasnaden loslaten, hoeveel lasnaden (en waar) laten er dan los bij hogere snelheden? En wat nou als door die loslatende lasnaden (delen van) het electrische circuit bloot komen te liggen… Er worden auto’s teruggeroepen voor minder ernstige mankementen volgens mij.
Even voor de duidelijkheid, de Aygo haalde 8 jaar geleden hogere scores voor (volwassen) inzittenden dan de Box nu. Eigenlijk scoorde de Aygo alleen significant slechter op de aanwezigheid van electronische rijhulpjes. Ja, daar zitten 8 jaar tussen dus je kunt die scores niet 1-op-1 vergelijken vanwege de glijdende schaal die Euro-NCAP hanteert. Maar niemand weet wat die shift precies is, dus de aanname van AB is wat voorbarig.
Aalbert zegt
De Aygo haalde in 2022, 4 sterren…..EuroNcap.
machielvdd zegt
Ik bedoel uiteraard niet de nieuwste Aygo X. Mijn punt is dat er genoeg auto’s rondrijden in Nederland die waarschijnlijk minder veilig zijn. De Aygo haalde in 2012 drie EuroNCAP sterren, dus dat is sowieso slechter dan drie sterren anno 2025.
RobTWo zegt
Gewoon een 45 km/u sticker achterop plakken….
Robert zegt
Een paar weken geleden hadden ze deze auto bij ons op het winkelcentrum tentoongesteld. Zo kon ik dit eens van dichtbij bekijken en er zelfs even in zitten. Het interieur zag er op het eerste gezicht best aardig uit, met zelfs een met zachte kunstleer bekleed dashboard en deurpanelen, maar als je vervolgens de knopjes voor de raambediening e.d. vastpakte, voelde je dat deze van de allergoedkoopste plastic waren, die met zilververf waren opgeleukt.
GJZ zegt
Weer een beetje Chinese auto’s de grond intrappen noem ik dit.
Als het een Dacia Spring geweest was zou er geen big deal van gemaakt worden……. Nu het een Chinezen auto is blazen we het op……
machielvdd zegt
Nee hoor, als een Ford slecht scoort schrijven we daar ook over: https://www.autoblog.nl/nieuws/euroncap-is-niet-te-spreken-over-deze-ford-6974916