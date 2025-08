Donald Trump en Republikeinen prijzen Lada aan

Tsja ach, maakt ook allemaal niet meer uit joh. Trump en de Republikeinen prijzen nu officieel Lada aan. Nee echt.

Dus misschien toch collusie met de Russen? Donald Trump is dagelijks lekker bezig om zoveel mogelijk aandacht naar hem toe te trekken. Het is een beetje kenmerkend voor de soort. Altijd maximaal moeilijk doen, afspraken niet nakomen, manipuleren, liegen, bedriegen, nooit fouten erkennen al staan die zwart op wit op papier, je kent het wel. Het is verschrikkelijk als dit soort figuren bestaan, laat staan functies van macht invullen. Maar helaas is het ook erg veelvoorkomend. De foute mensen vallen regelmatig omhoog, omdat de goede mensen niet zo zuchtig zijn naar macht.

Het circus zonder programmaboekje, verplaatst zich van de ene rel naar de andere in moordend tempo. Soms kan je het niet alleen niet meer bijhouden maar ook de werkelijkheid van fictie niet meer direct onderscheiden, zo gek is het allemaal. Tegenwoordig kan dat natuurlijk toch al lastig met ‘AI’. Maar de realiteit maakt het er niet makkelijker op om absurde dingen, meteen te identificeren als absurde dingen.

In deze in vele opzichten steeds naarder wordende post truth samenleving, weten mensen van laag allooi (ongeacht hoge functie) dat de waarheid er niet meer toe doet, noch de schade die je een ander berokkend door deze te ontkennen. Het enige wat nog telt is ‘waar kan je mee weg komen’ en ‘hoeveel macht en knikkers zitten er voor mij aan vast’.

En zo komen we aan bij de Republikeinse partij in Amerika. Niet dat de Democratische beter is, want die zijn minimaal net zo eng. Doch vandaag zijn het hun ‘conservatieve’ tegenhangers die de fout in zijn gegaan. Op hun officiële X pagina, plaatsten zij een poster van Donald Trump met de ronkende tekst ‘making automobiles great again’.

Nu zou je optimistisch gezien, als je een dino bent, kunnen zeggen dat Donald dit daadwerkelijk doet. Immers, de HEMI is weer terug en ook andere merken overwegen nieuwe investeringen in dikke verbrandingsmotoren. Doch dan was het verstandiger geweest er een bonkige V8 bij te plaatsen ter illustratie. Dat is echter niet gedaan. In plaats daarvan heeft men geopteerd voor de Lada Riva. De officiële auto van Moeder Rusland in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. JFK, LBJ, Nixon, Carter, Bush senior en natuurlijk de beste der besten, Ronald Reagan, draaien zich om in hun graf. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de koud knokken tegen commies.

Het kan alleen maar het werk zijn van een humor-koning die -net als Vladimir- kostelijk heeft zitten gniffelen tot zijn onvermijdelijke ontslag als stagiair. Op het internet weet men immers wel raad met dit soort blunders. Ter verdediging van Trump en de Republikeinen: misschien willen ze Amerikaanse auto’s tot Fiat 124-jes maken. Dat was immers het model waar de Riva op baseerde. Enfin, morgen volgt ongetwijfeld weer een nieuwe rel…