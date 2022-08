Dit horloge bevat asfalt van de Nürburgring

Ja, we moesten het ook twee keer lezen. Een horloge met asfalt van de Nürburgring?

Op slechts enkele honderden kilometers van ons land begeeft zich een legendarisch stukje asfalt: de Nürburgring Nordschleife. Dikke kans dat jij er als autoliefhebber één of meerdere keren bent geweest. Om te kijken of om er daadwerkelijk te rijden. Het is hoe dan ook een iconische omgeving.

Als je echt fan bent van de Nürburgring kun je natuurlijk zo’n kekke sticker plakken op je automobiel, of ’s ochtends koffie drinken uit een Nürburgring mok. Of je gaat nog een stapje verder! Horlogemaker Coblor heeft een wel heel bijzonder uurwerk uitgebracht. Het ding luistert naar de naam Nürburgring Asphalt 1.

Dit limited edition horloge bevat daadwerkelijk een stukje oud asfalt van de ‘Ring. Het is voor het eerst dat asfalt wordt hergebruikt met het vervaardigen van een horloge. Niet zo gek ook, want het is niet bepaald een sexy materiaal om mee te pronken. Behalve als het asfalt afkomstig is van de Nürburgring natuurlijk.

De case zelf van het horloge is gemaakt van titanium en is 44 mm groot. Je kunt gerust een duik nemen in het zwembad. De Nürburgring Asphalt 1 kan probleemloos tot 100 meter onder water.

Er worden slechts 500 stuks gemaakt van het horloge. De eerste leveringen vinden plaats in oktober van dit jaar. Je moet wel diep in de buidel tasten, het horloge met een stukje Nürburgring asfalt kots 6.111,30 euro.