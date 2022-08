Nieuw instapmodel voor de BMW i4

De BMW i4 krijgt met de eDrive35 een nieuw instapmodel. Lees hier meer over de prestaties van de auto.

Zeg niet dat de BMW i4 een onopvallende verschijning is. En wil jij ook deze auto, maar laat je budget het (nog) niet toe, dan heeft BWM wellicht een oplossing voor je. De autofabrikant komt namelijk met een nieuwe instapper: de eDrive35.

Instapmodel BMW i4

De nieuwe versie neemt de rol als instapmodel over van de i4 eDrive40. Binnenkort is er dus meer te kiezen. Dat was ook wel nodig, want de elektrische i4 was alleen beschikbaar als eDrive40 en als M50. Deze laatste is natuurlijk de topper, dit met 544 pk en 795 Nm krachtige elektromotoren. BMW vond het dus nu tijd om een nieuw basismodel te introduceren.

De eDrive35 heeft 286 pk en 400 Nm elektromotor. Dit alles wordt geleverd op de achteras. Het verschil met het model erboven, de eDrive40, is 54 pk. Toch weet het basismodel mooie prestaties neer te zetten. Binnen 6 seconden zit je op 100 km/h. Niks om je voor te schamen.

Bereik

Natuurlijk krijgt de i4 eDrive35 ook een kleiner accupakket. Je betaalt immers minder, dus krijg je ook minder. De accu heeft een capaciteit van 66 kWh. Dit resulteert in een bereik van 490 kilometer. Dat is 100 kilometer minder dan de eDrive40.

Het is onbekend of BMW het instapmodel in Nederland gaat verkopen. Echter, instappers doen het bij ons altijd redelijk goed. Grote kans dat het model de weg naar onze showrooms weet te vinden. BMW heeft tevens nog geen prijs gegeven, maar wij vermoeden dat die enkele duizenden euro’s onder die van de eDrive40 ligt. En die kost in Nederland minimaal 60.000,- euro.