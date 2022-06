Jij kunt dit horloge niet krijgen, maar Lewis Hamilton wel…

Naaah, da’s ook gemeen. Waarom kun jij dit horloge niet krijgen en Lewis Hamilton wel?

Sommige dingen in het leven zijn niet eerlijk. Dat is nu eenmaal zo. Bijvoorbeeld, sommige mensen wonen in een land waar altijd de zon schijnt, terwijl anderen hele maanden in de regen zitten. Of sommige mensen zijn met een raket naar de maan geweest, maar anderen kunnen dat op hun buik schrijven.

En zo zijn er nog veel meer dingen oneerlijk. Bijvoorbeeld dat Lewis Hamilton dit horloge wel kan krijgen, maar jij niet. Het is niet anders. Tenzij jij toevallig de eigenaar bent van een Mercedes AMG One, want dan kun jij dit horloge ook gewoon kopen en gaat bovenstaande titel niet voor jou op. Mazzelaar.

Horloge alleen voor eigenaren van een AMG One

Het horloge is namelijk alleen te krijgen voor mensen die ook een Mercedes AMG One hebben en niet voor jou dus. Dat zie je ook terug in de naam van het klokkie, die luidt namelijk IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition ‘AMG One Owners’. En die laatste drie woorden hè, daar zit hem de crux.

En aangezien Lewis Hamilton wél een Mercedes AMG One heeft en jij niet, kun jij deze IWC niet aan je pols hangen en hij wel. Maar of je daar heel rouwig om moet zijn, is een tweede. Dat hangt namelijk helemaal af van persoonlijke smaak. Het is namelijk wel een uitgesproken horloge en daar moet je van houden.

Wat kan het horloge van Lewis zoal?

Allereerst is het een vrij grote klok, de titanium kast meet namelijk 46 millimeter. Daarin vind je een uurwerk dat met de hand moet worden opgewonden, maar dat het daarna wel 96 uur uithoudt. En het mooie is, je kunt op de ‘Power Reserve Meter’ zien wanneer je weer moet opwinden. Geinig wel.

De band is van rubber en heeft hetzelfde motiefje als dat je ook op de Mercedes AMG One kunt vinden, maar óók op de Formule 1-wagens van het merk. En al stelt dat nu niet zoveel meer voor, die sterretjes stonden er ook op toen Lewis Hamilton nog wél alles won wat er te winnen viel in de Formule 1. En dat maakt het natuurlijk veel mooier.

En wat mot dat ding kosten dan?

Maar stel, jij bent die ene gelukkige in Nederland die wél een AMG One heeft weten te bemachtigen, dan wil jij natuurlijk weten wat je voor je horloge moet betalen. Of het boeit je niks, want je hebt zo schofterig veel geld, dat prijzen jou niets interesseren. Kan ook natuurlijk.

Maar goed, naar verluidt moet je twee en een halve ton achterlaten als je de gelukkige eigenaar wil worden van de de IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition ‘AMG One Owners’. Maar dan heb je wel als enige in Nederland dit knappe klokkie.

Oh ja, wil je iets dat erop lijkt, maar wél gewoon te krijgen is voor het plebs? Kijk dan eens even naar de IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”, daar schreven we namelijk laatst al een leuk artikeltje over. Is bijna net zo’n mooi klokkie, is onbeperkt te krijgen én kost slechts 7 mille. En daar staan ook van die kekke sterretjes op, net als bij die dure!

Dan ben je toch spekkoper?

Met dank aan de meesterspeurders van Quote