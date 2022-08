BREEK: uitspraak Raad van State vergunning Zandvoort!

Gaan we nog wel Formule 1-rijden dit jaar op Zandvoort? De uitspraak van de Raad van State geeft opheldering.

Het is typisch Nederlands om overal op tegen te zijn. Iedereen is tegen Rutte, maar stemt wel op Rutte om zo weer lekker 4 jaar ergens op tegen te kunnen zijn. Het zit een beetje in ons DNA. Zo ook met de Grand Prix van Nederland. Dat is een enorm evenement waarbij ons landje fantastisch op de kaart wordt gezet. Dus wat doen we dan? Trots daarop zijn? Welnee joh! Lekker dwarsliggen!

Dat is precies wat diverse natuur- en milieuorganisaties gedaan hebben. De vergunning die de organisatie van de Dutch GP heeft, is volgens de milieuclubs niet geldig.

Mocht je dat bekend voorkomen: klopt, dat is niet nieuw. Ze zijn al een paar jaar aan het steggelen. Sterker nog, de rechter heeft al uitspraak gedaan en gezegd dat de Nederlandse Grand Prix mag doorgaan.

Uitspraak Raad van State

Maar daar waren de natuur- en milieuorganisaties het niet mee eens en gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Normaliter duurt het vrij lang voor zo’n uitspraak is gedaan.

Dus daarom hadden de natuur- en milieuorganisaties de vraag of ze in elk geval de vergunning voor de GP van Naderland voor dit jaar wilden schorsen, zodat deze niet door kan gaan en de Drievingerige Strandeend lekker kan waggelen in het naastgelegen Natura 2000-gebied.

Afgewezen!

Welnu, dat verzoek is afgewezen. Dat betekent dat de GP van Nederland in 2022 gewoon door zal gaan. Er is echter nog geen uitspraak gedaan verder. Dus de zaak gaat nog in hoger beroep en daar zal de rechter alsnog uitspraak over moeten doen.

We wensen alle natuur- en milieuorganisaties veel sterkte toe, uiteraard. Tot nu toe zijn namelijk alle protesten van hen afgewezen en heeft het circuit elke rechtszaak gewonnen.

Via: De Telegraaf.