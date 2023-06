Dit horloge heeft invloeden van de Porsche 918 Spyder

Een vleugje Porsche 918 Spyder met dit MB&F HM8 Mark 2 horloge.

Auto’s en horloges zijn vaak uitstekende combinaties. Je ziet wel vaker dat uurwerken inspiratie hebben van auto’s of de autosport. Het is dan ook niet voor niets dat je veel horlogemerken tegenkomt in de racerij. IWC, Rolex, Richard Mille. Je kent het wel.

Dit horloge kende je waarschijnlijk nog niet, maar dat maakt het uurwerk niet minder bijzonder. Het gaat hier om de F HM8 Mark 2. Wat dit ding zo speciaal maakt is dat het ontwerp is geïnspireerd op de Porsche 918 Spyder. Ook zijn er invloeden van Zagato, namelijk de beroemde double bubble daken, meegenomen in het horlogeontwerp.

Porsche 918 Spyder horloge

Eenvoudig de tijd aflezen is er niet bij met dit uurwerk. Het is dan ook meer een juweel voor om de pols dan een echt praktisch horloge. Bovendien zul je er ongetwijfeld vragen over krijgen. Het is toch een ontwerp dat de aandacht trekt.

Zo prijzig als een Porsche 918 Spyder is het horloge niet. Maar dat betekent niet dat jan met de pet de MB&F HM8 Mark 2 zomaar kan betalen. Aan het horloge hangt namelijk een prijskaartje van omgerekend zo’n 74.734 euro. Het horloge komt in het wit en in het groen. Van de groene editie worden slechts 33 exemplaren gemaakt, wat deze nog exclusiever maakt.